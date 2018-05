Geldsegen für Vereine im Schlaubetal

Frank Groneberg

Schlaubetal (MOZ) Das Projekt einer Seniorenwohngemeinschaft mitten in Fünfeichen ist jetzt während einer Gemeindevertretersitzung erstmals öffentlich vorgestellt worden. Die Gemeindevertretung beschloss, in welcher Höhe die Vereine und die Freiwilligen Feuerwehren Zuschüsse bekommen.

Die Vereine und die Freiwilligen Feuerwehren in Bremsdorf, Fünfeichen und Kieselwitz können sich in diesem Jahr über insgesamt 4290 Euro Zuwendungen aus dem Haushalt der Gemeinde Schlaubetal freuen. Das haben die Gemeindevertreter jetzt beschlossen. Laut Tagesordnung war das Thema „Kommunale Förderung der ortsansässigen Vereine und Freiwilligen Feuerwehren“ irrtümlich im nichtöffentlichen Teil angesetzt, die Gemeindevertreter verlegten es aber gleich zu Beginn in den öffentlichen Sitzungsteil. Maßgabe für die Zuwendungen sei die „generelle Gleichbehandlung“ aller Antragsteller, wird in der Beschlussvorlage betont. Ein wichtiges Kriterium für die Aufteilung der Mittel ist die Mitgliederstärke der Vereine und Löschzüge.

Größte Freiwillige Feuerwehr in der Gemeinde ist mit 62 Mitgliedern die Bremsdorfer, sie wird mit 310 Euro unterstützt. 210 Euro bekommt die Feuerwehr in Fünfeichen (42 Mitglieder), 140 Euro jene in Kieselwitz (28 Mitglieder).

Auch der größte Sportverein ist in Bremsdorf zu Hause: 109 Kinder, Jugendliche und Erwachsene treiben beim SV Grün-Weiß Bremsdorf Sport. Der Verein erhält daher 545 Euro Grundförderung und zusätzlich 250 Euro Projektmittel für die Ausrichtung des 14. Gemeinde-Mehrkampfes. Mit 105 Mitgliedern ist der VfB 1998 Fünfeichen fast genauso groß. An den VfB gehen 525 Euro Grundförderung und zusätzlich 840 Euro – für die Finanzierung des 20-jährigen Vereinsjubiläums. Der SV Kieselwitz 1981 (52 Mitglieder) kann sich als drittgrößter Sportverein in der Gemeinde über 260 Euro Zuschuss freuen. Kleinster Sportverein in der Gemeinde ist der SV 49 Fünfeichen (26 Mitglieder), seine Arbeit wird mit 130 Euro unterstützt.

Sehr aktiv sind in der Gemeinde Schlaubetal auch die Angler. 33 Mitglieder hat der Angelverein Fünfeichen, dessen Arbeit mit 165 Euro bezuschusst wird. Immerhin 20 Angler sind im Kieselwitzer Anglerverein 1992 organisiert, sie erhalten 100 Euro Zuschuss. Und die 19 Angler des Vereins „Angelfreunde Bremsdorf-Schlaubetal“ dürfen sich über 95 Euro Zuwendung freuen.

Mit 95 Mitgliedern ist die Gemeinschaft „Aktive Fünfeichener“, in der sich Senioren engagieren, durchaus eine Größe. Die Gemeinde unterstützt ihre Arbeit mit 475 Euro. In Kieselwitz sind 25 Einwohner in der Awo-Ortsgruppe aktiv, welche 125 Euro erhält. Der Heimatverein Bremsdorfer Schlaube (16 Mitglieder) bekommt 80 Euro für seine Vereinsarbeit. Und als kleinster Verein in der Gemeinde Schlaubetal kann der Rasse- und Kleintierzüchterverein Fünfeichen und Umgebung 40 Euro Zuschuss fest einplanen.

Zu Beginn der Sitzung ist das Projekt Seniorenwohngemeinschaft in Fünfeichen erstmals öffentlich vorgestellt worden. Das Projekt der Gemeinde ist inzwischen zum Pilotprojekt des Landkreises Oder-Spree erklärt worden. Die MOZ wird es in Kürze ausführlich vorstellen.