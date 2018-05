Britta Ernst besucht das Kulti

Tobias Palme

Biesenthal Die brandenburgische Bildungsministerin Britta Ernst hat während ihres Besuchs im Barnim am Mittwoch das Jugendkulturzentrum „Kulti“ in Biesenthal. Sie wollte sich selbst ein Bild von dem medienpä-dagogischen Netzwerk und der Arbeit in der Jugendeinrichtung machen.

Im Gespräch mit den Mitarbeitern ging es vor allem um mediale Kompetenzen und die Sozialarbeit an Schulen. Der Medienpädagoge Sebastian Henning stellte die Einrichtung und verschiedene Projekte, die im Haus durchgeführt werden, vor.

Die Ministerin war von den Konzepten des Kulti beeindruckt und sprach über Förderungen zum Thema Medienkompetenz. Anschließend startete der Rundgang durch das Kulti. Es wurden verschiedene Räume vorgestellt, wie zum Beispiel der Fitness- oder Computerraum. Eine Arbeitsgruppe mit Kindern stellte sich vor. Sie baute gerade die Stadt Biesenthal im Bauspiel „Minecraft“ auf der Playstation nach. In diesem Projekt ging es um Absprachen und Koordinationsfragen im Team, in dem vier Personen gleichzeitig spielten. Die Teilnehmer wurden in zwei Gruppen eingeteilt, wobei sie sich an der Playstation abwechselten.

Während das Spiel lief, unterhielten sich die Kinder mit der Ministerin. Benjamin Friedhoff erklärte ihr, was seine Gruppe gebaut hat und wie er als Gruppenleiter vorgeht. Zum Programm von Britta Ernst gehörte auch ein Besuch der Montessori-Konsultationskita in Bernau.(tp)