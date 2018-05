Verliebt auf Postengang am Säuglingsheim

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Ein paar Tage nach seiner Diamantenen Hochzeit hatte das Ehepaar Brigitte und Egon Lengenfelder in seiner Wohnung Besuch vom Schwedter Bürgermeister. Jürgen Polzehl gratulierte ihnen zum 60. Hochzeitstag mit einem Blumenstrauß und einem Präsentkorb.

Lengenfelders wohnen am Kanal, blicken aus der 4. Etage auf den Nationalpark, die Alte Oder, auf Axel Schulz’ Neptun. „Es ist so schön hier am Wasser“, bekennen beide und wollen trotz seiner gesundheitlichen Probleme nicht wegziehen. Vis-a-vis in der alten Strommeisterei hatte er einmal gewohnt, zeigte ihnen Polzehl auf dem Balkon.

Egon Lengenfelder ist gebürtiger Gartzer. Seine Liebe, Brigitte Bernau, lernte er dort 1957 kennen. „Ich war als Grenzpolizist auf Postengang. Da hab ich sie am Säuglingsheim gesehen und schön gefunden. Wir gingen, wie alle Liebespaare, runter an die Badestelle ...“. 1958 heirateten sie in Schwedt.

60 Jahre später verrät die gebürtige Schwedterin und langjährige Krankenschwester: „Er hat ja auch manchmal n Dickkopf, aber richtig gezankt haben wir nie.“ Wenn sie Schichtdienst hatte, war er oft mit Sportkoffer und seiner Tochter zum Fußball.

Egon Lengenfelder ist vielen Schwedtern als Fußballer, Platzwart und aus der „Bar zum lieben Egon“ im Sportlerheim bekannt. Brigitte hat viele Jahre im Krankenhaus gearbeitet. Das Ehepaar hat zwei Töchter, drei Enkel und drei Urenkel.