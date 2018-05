Menschen helfen und Kameradschaft

Bettina Winkler

Steinhöfel (MOZ) Zu Hause in … lautet der Titel unserer Serie, in der Menschen aus der Region vorgestellt werden. Das können Frauen und Männer sein, die schon immer hier leben oder hier ihre Wahlheimat gefunden haben. Heute:Karsten Wende aus Steinhöfel.

Karsten Wende ist viel herum gekommen. Der gebürtige Luckauer lebte in Cottbus, Berlin, Eberswalde, Frankfurt und Beerfelde. Seit Oktober vergangenen Jahres hat der 53-Jährige seinen Lebensmittelpunkt in Steinhöfel gefunden. Er wohnt mit Frau und Hund im Plattenbau am Ortsausgang Richtung Demnitz. Den großen Teich hat der begeisterte Angler direkt vor der Nase. „Leider habe ich seit Jahren keine Zeit für mein Hobby“, bedauert er. Aber eins lässt er sich nicht nehmen – den täglichen Morgenspaziergang mit seinem Vierbeiner durch den Schlosspark, der zu dieser Jahreszeit besonders schön ist. Da läuft er auch schon mal bis zum einige Kilometer entfernten Ruthsee „um den Kopf frei zu bekommen“. Der selbstständige Hausdienstleister hat aber noch eine weitere Leidenschaft. Er ist mit Leib und Seele Feuerwehrmann. „Meine Motivation ist natürlich anderen Menschen zu helfen“, sagt Karsten Wende bestimmt. „Aber ich bin auch von der Technik und der Kameradschaft begeistert .“

Seit Februar leitet Karsten Wende als Ortswehrführer die Freiwillige Feuerwehr Steinhöfel und löste damit den kommissarischen Leiter Reiner Fuchs aus Tempelberg ab. Die Ortswehr Steinhöfel war in den letzten Jahren stark dezimiert. Viele Kameraden schieden aus Altersgründen aus. Seitdem Wende das Ruder übernommen hat, wächst die Truppe wieder an. Neun neue Leute sind dazu gekommen, absolvieren gerade voller Elan ihre Ausbildung zum Truppmann. Bei bestandener Prüfung Anfang Mai sind die Männer unter Anleitung befähigt zur Übernahme von grundlegenden Tätigkeiten im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz. Zudem haben die Neuzugänge die Möglichkeit zur Weiterbildung. „Eine Funkausbildung ist heute unerlässlich und Atemschutzgeräteträger werden in der Gemeinde dringend gebraucht. Es wird auch eine anspruchsvolle Maschinisten-Ausbildung geboten“, erläutert Wende.

Zum Glück gab es in den letzten Jahren keine größeren Brandkatastrophen in der Gemeinde Steinhöfel. Meist wird die Ortswehr zu Hilfeleistungen bei Unfällen alarmiert. Ihr Einsatzfahrzeug kann kein Löschwasser fassen – hat nur Pumpe und Kettensäge an Bord. Die Technik müsste dringend aufgerüstet werden. Deshalb werden die Steinhöfler oft von anderen Wehren unterstützt.

Auf die Frage, wo die Ortswehr in fünf Jahren steht, hat Karsten Wende große Pläne parat. „Schön wäre es, wenn wir auf eine Stärke von rund zwanzig Kameraden anwachsen. Außerdem wird es eine Jugendfeuerwehr geben. Und wir haben ein modernes Tanklöschfahrzeug mit dem wir den Erstangriff bei Bränden machen können.“ Mit viel Engagement möchte Wende diese Zukunftsvision gemeinsam mit seinen Leuten verwirklichen.