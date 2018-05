Letzte Vorbereitungen: In der Kita „Löwenzahn“, wo das Musikfest am Sonnabend eröffnet wird, üben die Kinder mit ihren Erziehern seit Wochen ein buntes Märchenprogramm ein. © Foto: Carola Grunwitz

Martin Stralau

Schöneiche (MOZ) Für die 14. Auflage des Schöneicher Musikfestes am Sonnabend ist alles angerichtet. Von zehn Uhr bis Mitternacht gibt es 52 Konzerte – gut 500 Musiker präsentieren auf 16 Bühnen ihr Können. Der Auftakt findet in der Kita „Löwenzahn“ statt.

Seit Wochen üben die 50 zwei- bis sechsjährigen Kinder aus der Kita „Löwenzahn“ ihr Programm fürs Musikfest. Nicht alle werden am Sonnabend ab 10 Uhr auf der Bühne stehen, aber der Großteil schon, sagt Kitaleiterin Gabi Salomon. Für das Programm haben die Erzieher Kostüme gebastelt und die Dekoration mit den Kindern gebaut. Am Donnerstag wurde die Bühne im Garten der Kita errichtet, heute findet darauf die Generalprobe statt.

„Unser Programm baut auf dem Projekt ,Reise durchs Märchenland’ auf, das wir seit einem Jahr in Kooperation mit einer Kita in Schöneiches Partnergemeinde Lubniewice durchführen“, erklärt Gabi Salomon. Das Publikum darf sich auf Klassiker wie „Rotkäppchen“ und „Schneewittchen“, „Dornröschen“ sowie „Hänsel und Gretel“ freuen, letztere beide aufgeführt mit Unterstützung der Gitarrenschule Lachmund. „Die Musikschule ist jede Woche zur musikalischen Früherziehung in der Kita“, erzählt Gabi Salomon. Abgerundet wird das Programm von Auftritten ehemaliger Kita-Kinder mit Gitarren und des Kindermusiktheaters „NineMond“.

Bevor es los geht, wird Bürgermeister Ralf Steinbrück in der Kita das Musikfest offiziell eröffnen. Der Startschuss fällt jedes Jahr an einem anderen Veranstaltungsort, „in der Kita Löwenzahn waren wir dafür bisher nicht“, sagt Organisatorin Carola Grunwitz vom Stadtmarketing. Sie hat in den letzten Tagen noch mal alle Hände voll zu tun, um letzte Absprachen zu treffen. „Mal fehlen ein paar Stühle, manchmal haben auch die Künstler noch Fragen“, sagt sie. An dem seit Monaten feststehenden Programm habe sich nichts geändert, niemand habe abgesagt, freut sie sich.

Für alle Künstler gibt es in diesem Jahr als Dankeschön fürs Mitmachen einen Fruchtaufstrich statt wie bisher Blumen – gekocht von Mitgliedern des Initiativkreis Musikfest Schön-eiche. „Für uns war es immer etwas schwer, die Übergabe frischer Blumen zu organisieren. Und die Künstler sind nach ihren Auftritten ja auch noch meistens unterwegs“, erklärt sie die Idee hinter dem neuen Präsent. Die 16 Mitglieder des Initiativkreises sind aber nicht nur für die Geschenke zuständig, auch für die Moderation und Betreuung der Veranstaltungsorte. Außerdem verkaufen sie die Spendenbändchen mit deren Erwerb die Besucher dazu beitragen können, dass die anfallenden Kosten gedeckt werden.

Wer sich auf das Fest vorbereiten will, findet das ausführliche Programm auf der Internetseite www.musikfest-schoeneiche.de, von Klassik bis zu Rock- und Swingmusik, gibt es alles, was Musikfans erfreut. Am besten man lässt sich einfach durch den Ort treiben. Einer von vielen Höhepunkten ist um 14 Uhr das große Mitsing-Konzert mit dem Köpenicker Chor Jazz’n’Oldies und dem Schöneicher Kinderchor im Atrium des Rathauses. Liederzettel gibt es vor Ort, sie können aber auch schon von der Internet-Festseite heruntergeladen werden. Das Motto lautet „Wasserlieder“ – mit Klassikern wie „Pack die Badehose ein“.