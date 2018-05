Neuer Dienstort Kasachstan

Dietrich Schröder

Wildau/Almaty (MOZ) Er stand 18 Jahre lang an der Spitze der Technischen Hochschule Wildau (Dahme-Spreewald). Unter seiner Regie hat sich die Einrichtung am Berliner Stadtrand zu einer der bedeutendsten Kaderschmieden für Ingenieure, Informatiker und Verwaltungsspezialisten im Land Brandenburg entwickelt – selbst, wenn sein Leitungsstil nicht immer unumstritten war.

Die Rede ist von dem Wirtschaftswissenschaftler Laszlo Ungvari, einem gebürtigen Ungarn. Seine vielfältigen Verbindungen in die Nachfolgestaaten der Sowjetunion – von denen er auch als Präsident in Wildau rege Gebrauch machte – stammen zum Teil aus der Zeit, als er selbst im einstigen Leningrad (heute St. Petersburg) Wirtschaftsinformatik studiert hatte.

Nachdem Ungvari im vergangenen Jahr bei seiner erneuten Kandidatur für das Präsidentenamt in Wildau den Kürzeren zog, wartet nun eine neue Aufgabe auf ihn: Vor wenigen Tagen wurde der 62-Jährige zum Präsidenten der Deutsch-Kasachischen Universität in Almaty gewählt. Die einstige Hauptstadt der Republik Kasachstan dürfte den meisten Ostdeutschen unter ihrem früheren Namen Alma Ata noch besser bekannt sein.

„Die Deutsch-Kasachische Universität dort ist eine Hochschule mit kostenpflichtigen Studiengängen, die 1999 zur Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes gegründet wurde. Derzeit zählt sie rund 600 Studierende“, erläutert Ungvari. Ähnliche Hochschulen mit deutscher Hilfe gäbe es auch in Jordanien und der Türkei. Seit zehn Jahren läuft ein Programm zum „Export von Studiengängen“, das vom deutschen Auswärtigen Amt gefördert wird.

„Kurz gesagt geht es um den Export westlichen Ingenieur-Know-hows und von Technologien“, beschreibt der 62-jährige Ungvari. Auch die TH Wildau nimmt an diesem Programm teil und „exportiert“ gefragte Studiengänge für Logistik und Telematik nach Almaty. Jährlich kommen etwa zwei Dutzend junge Kasachen, die in ihrem Heimatland die ersten zwei Jahre studiert haben, für zwei Studien- und ein anschließendes Praktikumssemester nach Deutschland. „Im Anschluss sind sie dann zu Hause gefragte Fachleute, allerdings bleibt ein relativ großer Teil auch in Deutschland“, berichtet Ungvari.

Für ihn selbst wäre es „wahrscheinlich mein schleichender Tod gewesen, wenn ich nur für die Rente zu Hause in Königs Wusterhausen sitzen würde“, sagt er offenherzig. Stattdessen werde er bald sein neues Amt antreten, für das er sich zum Ziel gesetzt habe, die Zahl der Studiengänge in Almaty noch zu erhöhen. Möglicherweise werde er sogar noch in diesem Jahr Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel erhalten, denn diese plant nach seinem Wissen einen Besuch in verschiedenen mittel­asiatischen Staaten.