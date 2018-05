Lokale Agenda auf Tümpeltour

Ekkehard Tietschek

Petershagen-Eggersdorf Die Mitstreiter der Lokalen Agenda waren auch in diesem Jahr wieder auf „Tümpeltour“ entlang der Gewässer der Gemeinde. Sie gingen auf Exkursion zu zwei landschaftlichen Kleinoden, dem Giebelsee und dem Teilungssee. Beide Seen leisten einen Beitrag zu einem angenehmen Mikroklima. Mit dabei waren Jutta Ruch, Dr. Klaus Lindholz, Peter Krauskopf und Prof. Achim Sydow.

Den Teilungssee erlebten sie als eine „sehr schöne kleine Oase“. Als gut gepflegt erwies sich die Busch- und Heckenbepflanzung am Fußweg. Jedoch seien Verbesserungen nötig. So sollten die umgestürzten Bäume aus dem hinteren Seeteil entfernt und die Palisaden am Ufer erneuert bzw. ergänzt werden, um weitere Einspülungen in den See zu vermeiden. Der Fußweg sollte so hergerichtet werden, dass er auch von Rollstuhlfahrern gefahrlos benutzt werden kann. Und schließlich hieß es, „weitere Ruhebänke wären schön.“

Der Giebelsee hingegen ist in Gefahr. Er ist ein Wahrzeichen der künftigen Ortsmitte. Jahrzehntelang war der Bahnhof nach ihm benannt. Ihn werteten die Tümpeltourer als „attraktiven Platz der Begegnung und Erholung“. „Er ist ein wertvolles Biotop, ein aquatisches Ökosystem mit Uferbereich und damit Lebensraum für Pflanzen, Bakterien und Fische“, wie Sydow hervorhob. Im vergangenen Jahr sei der See völlig ausgetrocknet, jetzt sei er verkrautet und auf dem Weg der Verlandung.

Dringend empfiehlt die Lokale Agenda, weitere Pflege und Erhaltungsmaßnahmen am nördlichen Teil des Sees anzugehen. Denn die letzte umfassende Sanierung habe nach Wissen der Lokalen Agenda im Jahr 1930 stattgefunden. Empfohlen wird, den See zu vertiefen, einen befestigten Verbindungsweg mit Beleuchtung vom südlichen Parkplatz zum Kreisverkehr anzulegen. (et)