Kochbus macht auf Schulhof Halt

Schnippeln: Die Schüler der 5b der Allende-Schule in Wriezen kochen mit Martin Schneider in dessen Kochbus mitten auf dem Schulhof. Auf dem Speiseplan stehen selbst gemachte Pommes mit einer fruchtigen Tomatensoße. Auch die haben die Schüler natürlich selbst gemacht. © Foto: Nadja Voigt

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Wriezen.Auf Initiative des Landtagsabgeordneten der Linkspartei, Marco Büchel, und Schulleiterin Sybille Fuhge machte am Donnerstag der Kochbus auf dem Schulhof der Wriezener Salvador-Allende-Schule Halt.

Das Thema Fett stand im Fokus zu beginn des Kochunterrichts am Donnerstagvormittag – mitten auf dem Schulhof. Dorthin war der Kochbus von Martin Schneider gekommen. Auf Initiative von Schulleiterin Sybille Fuhge und des Landtagsabgeordneten Marco Büchel (Linke). Im Kochbus bereitete Koch Martin Schneider die Mädchen und Jungen der Klasse 5b auf ihren Einsatz an Herd und Ofen vor. Denn auf dem Speiseplan standen selbstgemachte Pommes mit Tomatensoße. Dafür durften die Kinder nicht nur die Kartoffeln selber schneiden, sondern auch das Gemüse für die Tomatensoße. Möhren, Sellerie und Zwiebeln schnippelten die Grundschüler. „Und wofür könnte die Birne sein“, wollte Martin Schneider wissen. „Die bringt Süße rein“, wusste Amy. Sie und Klassenkameradin Angelina verteilten die Brettchen an ihre Mitschüler. Kochmützen und Schürzen hatten die Kinder schon an, als sie den Doppelstockbus erklommen.

Genauestens weist der Kochbus-Manager die Schüler in die Handhabung von Gemüsemesser und Sparschäler ein. Doch einige der Schüler sind erstaunlich fit, was den Umgang mit Lebensmitteln angeht. Und wissen sogar, was Konservierungsstoffe sind. Dass man lieber Butter statt Margarine nimmt, Tomatensoße auch selber machen kann, statt sich die Zuckerbombe Ketchup über die Pommes zu gießen und auch Mayonnaise –wenn überhaupt – besser selbst herstellen sollte, darüber informierte sie Martin Schneider in der oberen Etage des umfunktionierten Linienbusses.

„Gesunde Ernährung ist ein wichtiges Thema für uns“, sagt Sybille Fuhge. Und hat sich deshalb besonders über das Angebot von Marco Büchel gefreut, den Bus auch nach Wriezen zu holen. Im vergangenen Jahr war Martin Schneider bereits in Bad Freienwalde unterwegs. Ausgangspunkt für Büchel war, wie er berichtet, das nur 68 Prozent der Grundschüler an der Mittagsversorgung teilnehmen. „Eindeutig zu wenig“, findet der Linken-Politiker und möchte etwas dagegen tun. „Denn in den weiterführenden Schulen sind es dann nur noch erschreckende 22 Prozent, die an der Versorgung teilnehmen.“ Deshalb findet er die Initiative des Kochbuches so wichtig. Dessen Manager Martin Schneider möchte Lust auf gesunde Ernährung wecken und praktisches Wissen vermitteln. Dazu dient ihm der ehemalige Bus der Berliner Verkehrsbetriebe, mit dem er deutschlandweit unterwegs ist. Mit einer Kochstelle, Spüle, einem Arbeits- und Essbereich und jede Menge Arbeitsutensilien ausgestattet, bringt er mit dem elf Meter langen Gefährt Kochspaß an Kitas und Schulen.

In der Allende-Schule kamen am Donnerstag noch weitere Klassen in den Genuss frisch zubereiteter Lebensmittel. Denn neben den 5. Klassen, dürften auch die Dritt- und Viertklässler an die Töpfe. Dabei standen Nudelsalat auf dem Menüplan, ein Gemüseeintopf und ein Joghurt-Test, in dem sich das gekaufte Milchprodukt einem Selbstgemachten stellen musste. „Hier erfahren die Kinder Interessantes über die Bestandteile einer gesunden Ernährung, wie einfach der Umgang mit den Rohzutaten eigentlich ist und dass jeder Essen kochen kann“, so Martin Schneider. „Durch Sehen, Hören, Schmecken, Riechen und Tasten vermitteln wir das Schmecken mit allen Sinnen und wollen damit den Zugang zu einer gesunden, sinnvollen und schmackhaften Ernährung unterstützen. Durch gemeinsames Zubereiten von Obst-und Gemüsesalaten, Kochen von einzelnen Bestandteilen für ein erlebnisreiches Essen sowie Lernen von grundlegenden Tisch-, Benimm- und Hygiene Regeln auf altersgerechter und spielerischer Basis unterstützen wir das pädagogische Konzept der Einrichtungen durch praktisches Erleben in unserem Kochbus.“