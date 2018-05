Ein Taxi zum Teilen

Ina Matthes

Berlin (MOZ) Nachtschwärmer in Berlin sollen preiswerter Taxi fahren können. Eine App sucht jetzt nach Mitfahrern, mit denen man sich die Kosten teilen kann.

Die U-Bahn fährt nicht mehr, eine Bushaltestelle ist gerade nicht in der Nähe, das Taxi eigentlich zu teuer. Für Partygänger in Berlin will der Taxi-App-Betreiber Mytaxi jetzt zwischen 18 Uhr abends und 6 Uhr morgens eine Alternative bieten: Das Taxi zum Teilen.

Mytaximatch heißt das neue Angebot, das es seit Donnerstagabend in der Hauptstadt gibt. Es funktioniert ganz einfach, wie Mytaxi-Sprecher Dennis Heinert beschreibt. Der Fahrgast muss die App Mytaxi auf sein Smartphone geladen haben. Dort gibt es die neue Option Mytaximatch. Die wählt der Nutzer aus, gibt sein Ziel ein und ordert ein Taxi. Die App sucht dann automatisch nach einem Mitfahrer auf der Route oder in der Nähe. Findet sie einen zweiten Interessenten, wird der unterwegs aufgegabelt. Dabei wird laut Mytaxi darauf geachtet, dass der Umweg nicht zu lang wird. Nach Erfahrungen, die das Unternehmen bereits in Hamburg gesammelt hat, beträgt die zusätzliche Strecke im Schnitt 1,2 Kilometer, was einer Fahrzeitverlängerung von bis zu fünf Minuten entspricht. Damit sind laut Mytaxi in Hamburg 82 Prozent der Fahrgäste zufrieden gewesen.

Nimmt der Fahrgast das in Kauf, kann er einen Teil des ursprünglichen Fahrpreise sparen. „Bis zu 50 Prozent“, wie Heinert sagt. Die App rechnet entsprechend der Strecke der jeweiligen Fahrgäste aus, welchen Anteil jeder zu zahlen hat. Das Bezahlen erfolgt dann ausschließlich elektronisch und per App – das ist eine Voraussetzung, um Mytaximatch nutzen zu können.

Gegenwärtig ist das Angebot auf zwei zahlende App-Nutzer ausgelegt – das kann aber auch heißen, dass zwei Pärchen fahren oder kleine Gruppen von Freunden. Der Startpunkt der Fahrt muss allerdings innerhalb des Berliner S-Bahn-Ringes liegen. Dort ist aus Sicht des Unternehmens die Chance größer, einen Mitfahrer zu finden. „Je erfolgreicher das Angebot ist, desto mehr Möglichkeiten gibt es, das auszuweiten“, sagt Heinert. Aber auch Brandenburger Partygänger können ein Taxi in der City ordern und einen Mitfahrer suchen, um sich beispielsweise in den Speckgürtel chauffieren zu lassen. Allerdings ist da die Wahrscheinlichkeit geringer jemanden zu finden, der in dieselbe Gegend will.

Die Kunden für den neuen Dienst sieht die Daimler-Tochter Mytaxi vor allem in Leuten, die sich ein Taxi sonst eher nicht leisten würden. Ihnen will sie den Anfang mit einem Bonus versüßen: Findet sich kein Mitfahrer, bekommen Nutzer einen Gutschein über 30 Prozent des Fahrpreises. Das Angebot soll für die Startphase gelten. Wie lange das genau ist, teilte das Unternehmen noch nicht mit. Mytaxi arbeitet in Berlin mit 6000 Taxifahrern zusammen. Ein Teil davon wird auch bei Mytaximatch mitmachen. Dafür würden die Fahrer geschult, sagt Dennis Heinert. „Wir arbeiten ausschließlich mit lizenzierten Taxifahrern zusammen.“

Das Taxi-Teilen bietet Mytaxi bereits in Warschau und seit Dezember in Hamburg an. Über zehn Prozent aller Anfragen werden in Hamburg laut Mytaxi derzeit über die neue Funktion gestellt. Für bis zu 30 Prozent davon konnte erfolgreich ein Mitfahrer gefunden werden. In Hamburg bietet auch der Konkurrent Hansa-Taxi eine entsprechende Sharing-Funktion an.

Die Mytaxi-Gruppe ist in über 70 Städten in elf europäischen und zwei südamerikanischen Ländern aktiv.