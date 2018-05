Biberbus fährt nun auf dem Werbellinsee

An alles gedacht: Eine Kühlbox sorgt auch bei Ausflügen an heißen Tagen für Kaltes. © Foto: Kerstin Unger

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Hinter den Mitarbeitern und Umschülern des Bereiches Metallbau im Angermünder Bildungswerk liegen spannende Tage. Seit 14 Monaten bauen sie in jeder freien Minute an einem Katamaran. Am Donnerstag wurde das Doppelrumpfboot im Werbellinsee zu Wasser gelassen.

Das Boot, das bisher in der Metallwerkstatt stand, hat Ähnlichkeit mit dem Prototyp des Angermünder Biberbusses. Kein Wunder, denn der Aufbau stammt von dessen ausrangierten Anhänger. Zehn Jahre lang fuhren damit Gäste durch die Stadt und die schöne Natur rund um Angermünde. 2011 wurde er durch einen neuen Bus ersetzt.

So sang- und klanglos wollten ihn die Mitarbeiter aus dem Angermünder Bildungswerk dann aber nicht verschwinden lassen. Hier ist das originelle Gefährt schließlich einmal entstanden. Auch Uwe Wohlgemuth, Ausbilder im Metallbereich, hat daran mitgebaut. Zum Verschrotten war er zu schade.

Der Hänger stand mehrere Jahre in der Werkhalle. Er sollte verkauft werden und vielleicht einmal als Gewächshaus oder kleines Hausboot dienen. „Dann kam die Idee mit dem Katamaran durch unseren Partner, den Regio-nalen Förderverein Eberswalde. Er betreibt ein Floß“, erinnert sich der Stellvertretende ABW-Geschäftsführer Gerald Behrens.

Seit März 2017 haben vor allem der Ausbilder im Metallbereich Uwe Wohlgemut und Umschüler Manuel Holz an dem Katamaran gearbeitet. „Immer mal zwischendurch. Eigentlich haben wir ja andere Aufgaben. Aber daran konnten die Umschüler auch verschiedene Arbeitsschritte praktisch erlernen wie Blechbearbeitung, Schweißen, Biegen und Kleben“, sagt Uwe Wohlgemuth. Auch Konstruktionstechnik spielte eine Rolle. Schließlich wurden viele Teile selbst angefertigt, darunter die Tische, Türen, die Schiebefenster und Geländer. Die Maler waren an den Seitenwänden beteiligt.

Am Mittwoch wurde letzte Hand an das gute Stück gelegt. Einige Fugen mussten noch abgedichtet und die Ecken für den Transport gesichert werden. Der Gutachter hat das Wasserfahrzeug abgenommen, sodass es am Donnerstag ins Wasser gelassen werden konnte.

Einen erfolgreichen Probelauf ohne Aufbau hatte es zuvor schon einmal im Schwedter Hafen gegeben. Der Katamaran hat jetzt einen Liegeplatz am Werbellinsee. Von Frühjahr bis Herbst ist er dort im Wasser. Zum Winter wird er an Land geholt. Wenn er beim Bundesschifffahrtsamt angemeldet ist, kann losgeschippert werden.

Der Katamaran, der selbst finanziert wurde, soll künftig für verschiedene Projekte des Angermünder Bildungswerkes genutzt werden, vielleicht auch von Schulen. Derzeit läuft im Angermünder Bildungswerk eine Ausschreibung, um einen originellen Namen zu finden.

Das Boot hat ein Gewicht von mehr als 1500 Kilogramm, ist etwa sechs Meter lang und 2,50 Meter breit. Auf den Bänken im Innenraum ist Platz für zehn Personen. Sogar eine Campingtoilette und eine Kühlbox für die Getränke sind integriert. Für die Begrenzungsleuchten und andere Elektrik wurde Solartechnik mit Batterien eingebaut. Am Heck ist eine Leiter angebaut, damit Badende wieder aus dem Wasser herauskommen.

Der Aufbau liegt auf zwei Metallrümpfen, die aus jeweils fünf geschlossenen Kammern bestehen. Falls eine mal kaputt geht, kann der Katamaran also nicht gleich untergehen.

Angetrieben wird er von einem gebrauchten 15-PS-Motor, der gesponsert wurde. Einen Führerschein braucht man dafür nicht. Aber die Bedienungsanleitung sollte man lesen, bevor man in See sticht. Die Probefahrten am Donnerstag auf dem Werbellinsee verliefen ohne Probleme.