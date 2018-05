Solidarität kann auch Spaß machen

Matthias Wagner

Eberswalde (MOZ) Konzerte für einen guten Zweck haben Tradition und sind beliebt. Und so durften die Eberswalder sich am Mittwochabend im Saal des Bürgerbildungszentrums Amadeu Antonio zu mitreißenden und temperamentgeladenen Rhythmen austoben.

Die Berliner Formation Polkageist spielte auf und die schmetternden Trompeten, untermalt von Akkordeon- und Gitarrenklängen, aberwitzig schnellen Geigen, Schlagzeug und kraftvollem Kontrabass, wussten auf Anhieb zu begeistern. Ein Übriges taten die originellen Arrangements und der engagierte Gesang der jungen Musiker aus der Hauptstadt. Unter anderem gab es solche Klassiker wie Ajde Jano, eines der bekanntesten serbischen Volkslieder, zu hören.

Ganz nebenbei sollte das Klangfeuerwerk die Spendenfreudigkeit des Publikums motivieren, gab Eberswaldes Kulturamtsleiter Stefan Neubacher im Vorfeld seiner Hoffnung Ausdruck, denn der Abend galt der Unterstützung des Barnimer Flüchtlingsfonds der Bürgerstiftung Barnim Uckermark. Neubacher hatte die Band entsprechend der Intention des Anliegens ausgewählt und, wie sich im Laufe des Abends erwies, damit wieder einmal einen Glücksgriff getätigt. Rasch begannen die zahlreich erschienen Gäste zu tanzen und die Stimmung steigerte sich ebenso. Das war ganz im Sinne Neubachers, der zu Beginn in die Runde gab, dass Solidarität auch Spaß machen solle.

Am Ende durften sich die Organisatoren über drei Zugaben und 471 Euro freuen. Die Band steuerte einen weiteren Anteil aus den CD-Verkäufen bei. „Unsere Hilfe setzt oft da an, wo staatliche Zuwendungen ausbleiben oder verweigert werden“, so Bürgerstiftungsgeschäftsführer Kai Jahns. Mit der Unterstützung wolle man auch ein Zeichen setzen, so Jahns. Wie das Geld konkret verwendet werden soll, werde in den kommenden Wochen entschieden, heißt es.

Die Veranstaltung fand im Rahmen der Reihe „Tohuwabohu – Anstiftungen zu Vielfalt und Verstehen“ statt. Da passte Polkageist einfach gut zum Duktus dieser Serie, die sich ein „freundliches Durcheinander“ für Toleranz versteht, so Stefan Neubacher, unter dessen Regie das Ganze stattfindet.