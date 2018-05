Gartenhaus als Regionalladen

Heike Jänicke

Heckelberg (MOZ) Von außen sieht es aus wie ein normales Gartenhaus. Das ist es im Grunde genommen auch. Doch Mario und Liane Hamann nutzen es nicht privat, sondern öffnen das Holzhaus, das erst seit Kurzem auf ihrem Grundstück an der Eberswalder Straße 26 steht, für jedermann – als regionalen Laden.

„Wir mussten uns etwas einfallen lassen, weil uns Leute Sachen aus unseren offenen Kisten geklaut haben“, erklärt Mario Hamann, der in Heckelberg den gleichnamigen Kartoffelhof betreibt und die Knollen auch vor der Haustür in Tüten anbietet – mit einer Kasse des Vertrauens. Künftig wird das anders sein. Ab 11. Mai finden Verbraucher regionale Produkte in dem Holzhaus, hinter verschlossenen Türen, die zu 70 Fächern gehören. Die wiederum öffnen sich nur, wenn der entsprechende Geldbetrag eingezahlt wurde. Produkt auswählen, Geld einzahlen, Produkt entnehmen. In etwa nach diesem Prinzip funktioniert der Verkaufsautomat, in den Mario und Liane Hamann investiert haben. Der bietet ihnen nicht nur die Möglichkeit, eine breitere Palette an Produkten vorzuhalten. Der Automat italienischen Fabrikats macht zudem einen Einkauf rundum die Uhr möglich. „Die Tür zum Haus wird offen sein, so dass die Leute 24 Stunden, Montag bis Sonntag, das ganze Jahr über einkaufen können“, erklärt Mario Hamann den Vorteil des Automaten. In Heckelberg gebe es keine andere Möglichkeit etwas einzukaufen, fügt seine Frau Liane hinzu. Für die Älteren im Dorf wäre ein zentraler Platz zwar günstiger gewesen. „Aber es ist trotzdem ein guter Platz. Hier kann man gut anhalten“, meint Liane Hamann.

Die 50-Jährige wird es sein, die den Hut für den Verkaufsautomaten auf hat. Sie will die Fächer mit regionalen Produkten bestücken. Und natürlich auch die Kartoffeln aus eigenem Anbau anbieten. Hinzukommen Honig, Eier, Senf und vieles andere mehr. „Wir haben uns den Automaten der Messe Agritechnica in Hannover angeschaut. Und geliefert worden ist er erst am Sonntag“, sagt sie und entschuldigt sich fast dafür, dass die Fächer noch nicht gefüllt sind. Dafür bleibt ihr noch gut eine Woche Zeit.(hei)