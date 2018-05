Tempo-30-Bereich soll ausgedehnt werden

Hans Still

Lanke (MOZ) Der Lanker Ortsbeirat will sich rechtzeitig vor der Fertigstellung des Mehrzweckgebäudes an der Bernauer Straße um eine Geschwindigkeitsreduzierung vor der neuen Kita kümmern. Zudem beantragt der Ortsbeirat bei der Gemeindeverwaltung das Aufstellen eines Schildes „Achtung Kinder“. „Die Beschilderung soll identisch mit der jetzigen Beschilderung vor der alten Kita sein“, fordert Sylvia Rath, die stellvertretende Ortsvorsteherin. Ob das gelingt, muss sich noch erweisen. „Wir nehmen diese Wünsche auf und geben sie an das für den Straßenverkehr zuständige Fachamt beim Landkreis weiter“, beschreibt die Wandlitzer Ordnungsamtsleiterin Ilka Paulikat den weiteren Werdegang. Der Landkreis begebe sich in der Regel zum Ort des Geschehens, um sich einen eigenen Eindruck von den Gegebenheiten zu machen.

Bekommt der Ortsbeirat sein Anliegen bewilligt, dürfte quasi ein Großteil der Bernauer Straße und der Lanker Dorfstraße auf Tempo 30 reduziert sein. (hs)