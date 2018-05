Kreis fördert Handel mit Wildschweinfleisch

Jörg Kühl

Besskow (MOZ) Die Kreisverwaltung Oder-Spree fördert die Vermarktung von Wildschweinfleisch mit Geld. Damit will das Veterinäramt einen Anreiz schaffen, das Schwarzwild in den Wäldern zu dezimieren. Ziel ist die Vorbeugung gegen die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest.

Mit einem Euro pro Kilo unterstützt die Kreisverwaltung Oder-Spree ab sofort die Vermarktung von Wildschweinfleisch. Adressaten sind Händler oder Direktvermarkter. Voraussetzung zur Gewährung der Förderung ist, dass der Abnehmer dem Jäger zwei Euro pro Kilo „Schwarzwild in der Decke“ bezahlt hat. Mit der Maßnahme möchte die Kreisverwaltung gleich mehrere Effekte erzielen. Zum einen geht es darum, den Marktpreis des Wildschweinfleischs zu stabilisieren. „Im Großhandel werden schon Preise unter einem Euro aufgerufen“, hat Amtstierärztin Petra Senger erfahren. Damit könne man keinen Jäger in den Wald locken. „Die Aufkaufpreise sinken und Jäger wollen Tiere nicht ohne Notwendigkeit für die Tonne töten“. Außerdem werde der Dumpingtarif der hohen Qualität des Wildfleisches nicht gerecht.

Mit der Förderung der Direktvermarktung stärkt der Kreis zudem sein Maßnahmenpaket zur Vorbeugung gegen die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP). Seit April erhält der Jäger für jedes Stück Schwarzwild, das er über die im Jagdjahr 2015/16 erzielte Referenzmenge hinaus erlegt, eine Prämie von 50 Euro. Bis Ende März hatte es nur 20 Euro gegeben.

In Oder-Spree gibt es außerdem die neue Regelung, dass Ernteausfälle, die aufgrund von präventiven Maßnahmen auftreten, aus dem Kreishaushalt ausgeglichen werden. So bleibt ein Landwirtschaftsbetrieb, der Jagdschneisen in den Mais mäht und dadurch weniger erntet, nicht auf seinem Schaden sitzen.

Zu den „jagdlichen Maßnahmen“, die die Kreisverwaltung fördert, zählt auch die Anlage von Wildfutterflächen. Die sollen dazu dienen, Wildschweine an bestimmte Stellen zu locken, um sie dann gezielt zu erlegen.

Die Absatzförderung soll nach der Vorstellung der Kreisverwaltung auch dazu dienen, mehr Jäger zur Direktvermarktung zu animieren. Anerkannte Direktvermarkter müssen bestimmte bauliche und hygienische Voraussetzungen schaffen. Dazu zählen separate Schlacht- Zerlege und Kühlräume. „Die dafür notwendigen Registrierungs- und Zulassungsverfahren werden durch die amtlichen Tierärzte zeitnah begleitet und abgeschlossen. Erforderliche Genehmigungsverfahren sollten analog zügig durchgeführt werden“, heißt es in einem Report der Kreisverwaltung.

Amtstierärztin Petra Senger appelliert an die Adressen der Direktvermarkter gerichtet, die Werbe- und Marketinganstrengungen zu erhöhen. „Die Vermarkter könnten zum Beispiel mit Sonderangeboten neue Kunden locken.“ Derzeit stimmt das Veterinäramt mit den Direktvermarktern eine Liste mit Einkaufsadressen ab, die in Kürze veröffentlicht werden sollen.

Mit der Stützung des Verkaufspreises von Schwarzwild nimmt der Kreis laut dem Landesjagdverband eine Vorreiterstellung ein. Sprecherin Helge von Giese hält das Vorhaben für einen „vielversprechenden Ansatz“. Schwarzwild sei gerade jetzt in der Grillsaison besonders empfehlenswert. „Wild = Winter“ sei eine überholte Formel. „Wir sind leider immer noch zu unkreativ im Umgang mit Wildfleisch.“

Ungeachtet der ASP-Prävention bereitet sich die Kreisverwaltung auf ein Übergreifen der Tierseuche auf Oder-Spree vor. Aus diesem Grunde wird gerade ein Raum im Verwaltungsgebäude im Schneeberger Weg, der bisher als Lagezentrum des Katastrophenschutzes genutzt wurde, zum Tiersuchen-Krisenzentrum umgenutzt. Ein Papier mit Notfall-Maßnahmen wird gerade mit Tierärzten, Ordnungsämtern und anderen Behörden abgestimmt.