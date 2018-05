Kinder lassen Regenbogen aufgehen

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Unbeeindruckt vom Spott seiner Nachbarn baut Noah eine Arche. Als die Sintflut beginnt, nehmen er und seine Familie viele Tiere an Bord – Käfer, Mäuse, Frösche, Löwen und sogar Elefanten – und retten sie auf diese Weise vor dem Wasser. Am Ende erscheint ein Regenbogen als Symbol für Gottes Versprechen, das Leben auf der Erde nie wieder zu vernichten.

Mit ihrer Aufführung der biblischen Geschichte feiern die Kinder der evangelischen Kita St. Georg am Sonntagnachmittag den 85. Geburtstag der Einrichtung in der Bergstraße 172. Dafür haben sie Lieder einstudiert, Tiermasken und einen Regenbogen gebastelt. Um 14.30 Uhr beginnt der Festgottesdienst in der St.-Georg-Kirche, im Anschluss wird in der Kita bei Kaffee, Kuchen, Spiel- und Bastelangeboten gefeiert. „Wir freuen uns auf viele Besucher und hoffen, dass auch ehemalige Mitarbeiter die Gelegenheit nutzen, vorbei zu schauen“, sagt Andrea Junghanns, die Leiterin der Einrichtung.

Sie und ihre fünf Kolleginnen sind derzeit nicht nur mit den Proben für die Aufführung beschäftigt, sondern auch mit der Einrichtung eines Kindergarten-Museums im Obergeschoss. Dort werden ab Sonntag Möbel, Musikinstrumente und jede Menge Kinderspielzeug aus den vergangenen 85 Jahren zu sehen sein. „Das Bewahren dieser Dinge gehört zu unserem Selbstverständnis als christliche Kita, genauso wie das Weitergeben von Werten und dem Respekt vor der Vergangenheit“, sagt Andrea Junghanns. Rund eine Woche werden die Ausstellungsstücke zu sehen sein, ehe sie wieder in Kisten verpackt und für die nächste Generation aufbewahrt werden.

Seit 1933 gehört der Kindergarten in der Bergstraße zur evangelischen Kirchengemeinde. „Das Haus wurde damals der Gemeinde übertragen, unter der Bedingung, dass an dieser Stelle auch in Zukunft mit Kindern gearbeitet wird“, sagt Andrea Junghanns. Schon vorher muss es in den Räumen eine sogenannte Kleinkinderschule gegeben haben. Darauf weist ein Fund hin, den die Erzieherinnen vor zehn Jahren gemacht haben: eine Fahne, auf der die Jahreszahlen 1835–1900 eingestickt sind. Da das Haus im zweiten Weltkrieg weitestgehend unbeschadet blieb, konnten in der Nachkriegszeit viele Kinder aufgenommen werden. Aufgrund der großen Nachfrage entstanden kurzzeitig Außenstellen in der Heimkehrersiedlung und in Kliestow.

Auch die DDR-Zeiten überstand der kirchliche Kindergarten dank seiner engagierten Mitarbeiter. Große Umbauarbeiten standen dann nach der Wende an. Anfang der 1990er-Jahre wurden Bad und Küche modernisiert. Vor zehn Jahren standen die Sanierung der Fassade und des Dachs sowie der Ausbau des Dachgeschosses an. Heute werden in der Einrichtung 36 Kinder ab einem Jahr bis zum Schulbeginn in drei Gruppen betreut. Zu den Besonderheiten gehört die eigene Küche, in der täglich frisch gekocht wird. Vor dem Essen sowie beim Morgenkreis beten Kinder und Erzieher gemeinsam. Biblische Geschichten werden erzählt und die Feste des Kirchenjahres besonders vorbereitet und gefeiert. Ein besonderes Angebot für die Kinder der ältesten Jahrgänge ist das Horchtraining nach Tomatis. Hierbei hören sie an vier Tagen in der Woche je eine Stunde nach dem Mittagessen über spezielle Kopfhörer klassische Musik. „Ziel ist die Förderung der Konzentration und der Kreativität“, sagt Andrea Junghanns.