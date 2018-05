Einsatz für ein sauberes Amt

Technikpflege: Armin Rahnenführer und Jens Schwarz (v.r.), zwei der fünf Kommunalarbeiter des Amtes Seelow-Land, fetten nach dem Mäheinsatz des Rasentraktor vom Typ New Holland in der Diedersdorfer Waldsiedlung bewegliche Teile des Anbaumähwerks ab. © Foto: Fotos (2): Matthias Lubisch

Ines Weber-Rath

Seelow (MOZ) Der Regen lässt das Gras auf öffentlichen Grünflächen sprießen und sie sind in den Dörfern wieder heiß begehrt – die Kommunalarbeiter des Amtes Seelow-Land. Doch die fünf Männer aus dem Amtsbereich kommen auch für viele andere Arbeiten zum Einsatz.

Am Donnerstag hat Barbara Zerbin Armin Rahnenführer und Jens Schwarz in die Diedersdorfer Waldsiedlung beordert. Schwarz, der jüngere der beiden, sitzt im Rasentraktor, mäht die Straßenränder und kommunalen Grünflächen. Armin Rahnenführer steuert den T 5-Kommunaltraktor – einen der beiden, über die die Kommunalarbeiter von Seelow-Land verfügen. Denn sie sind in der Regel in zwei Trupps am Werk, wie Zerbin erklärt.

Die Mitarbeiterin der Amtsverwaltung koordiniert seit vielen Jahren den Einsatz der Gemeindearbeiter im Amtsbereich. Seit Oktober 2014 gibt es fünf Kommunalarbeiter, die übers Amt angestellt sind.

„Die fünf Amtsgemeinden hatten das Vorschlagsrecht“, erinnert Barbara Zerbin. Sie kennt den Vorteil der Nähe von Wohn- und Arbeitsort: Wenn im Winter frühmorgens zuerst an der Bushaltestelle und der Kita im Dorf Schnee geräumt werden muss, spart es Zeit, wenn der Kommunalarbeiter um die Ecke wohnt, nennt sie ein Beispiel.

Doch das letzte Wort bei der Festanstellung der Kommunalarbeiter hatte Amtsdirektorin Roswitha Thiede. So sind mit Armin Rahnenführer, Jens Schwarz und Jens Pohndorf jetzt drei Vierlindener im Einsatz für ein ordentliches Amt, dazu der Lietzener Andreas Alsdorf und Reinhard Siebke aus Falkenhagen.

Die Palette der Aufgaben für die Arbeiter ist groß. Sie reicht weit übers Rasenmähen und Laub entsorgen von öffentlichen Flächen, den kommunalen Friedhöfen und fünf Kitas sowie den Winterdienst hinaus. Wenn Löcher in Gemeindestraßen zu stopfen oder neue Verkehrsschilder aufzustellen sind, Renovierungsarbeiten in Gemeindehäusern und Bushaltestellen, wie jüngst in Falkenhagen und Dolgelin anstehen oder kommunale Bäume gepflegt werden müssen – immer ist der Einsatz der fünf Männer gefragt.

Eben erst hätten diese auf dem Neu Mahlischer Friedhof einen mehr als 100 Meter langen neuen Zaun gesetzt. Und auch am Falkenhagener Ärztehaus sei nach dem Zukauf einer Fläche für den Parkplatzbau durch die Gemeinde ein Zaunbau nötig gewesen, berichtet Barbara Zerbin. Das erspare den Gemeinden einiges an Kosten, weiß die Mitarbeiterin der Amtsverwaltung.

Viele Aufgaben für „ihre Leute“ entnimmt die 62-Jährige den Protokollen der Beratungen der Gemeindevertreter und Ortsbeiräte. Dort findet sich unter anderem die Bitte, diese oder jene Dachrinne einer Kita oder eines Gemeindehauses zu reinigen oder eine Fläche für ein Dorffest vorzuereiten.

„Wenn das Amtsseniorenfest, der Tag des Ehrenamtes oder der Jugendfeuerwehr-Tag gefeiert werden sollen, sind unsere Kommunalarbeiter vorher im Einsatz“, so Zerbin weiter.

Bevor die Mähsaison und der Frühjahrsputz auf den Spielplätzen begannen, hatten die Kommunalarbeiter eine besonders schwere Aufgabe zu erledigen – das Reinigen der exakt 320 Regenwasserschächte an kommunalen Straßen im Amtsbereich. „Das kostet uns zwei Wochen Zeit“, sagt Zerbin. Derzeit warten einige neue Bekanntmachungskästen im Lager an der Amtsverwaltung auf ihren Aufbau in den Dörfern.

Die Koordinatorin freut sich darüber, dass die Kommunalarbeiter inzwischen über eine gute technische Basis verfügen. „Wir sind jetzt gut ausgestattet“, resümiert Barbara Zerbin. Sie verweist auf die zwei T5-Transporter und zwei Kommunaltraktoren – darunter der im Vorjahr für mehr als 30 000 Euro von den Amtsgemeinden angeschaffte Stiga Titan. „Der kann sogar bei Regen mähen“, sagt die Koordinatorin der Kommunalarbeiter stolz. Auch Motorsensen, Laubsauger und manches mehr gehören zur Grundausstattung. „Jeder muss bei uns alle Maschinen bedienen können“, nennt Zerbin dabei einen Grundsatz.

Auf Probleme angesprochen, sagt sie sofort: „Die immer neuen wilden Müllablagerungen.“ Schwerpunkte seien im Amtsbereich die B1-Kreuzung an der Waldsiedlung Diedersdorf, wo oft Gewerbemüll landet und der Wald an der Landesstraße zwischen Dolgelin und Sachsendorf.

Über „ihre Leute“ ist Barbara Zerbin des Lobes voll: Sie seien sehr fleißig, sagt die Chefin. Frühaufsteher müssen die Kommunalarbeiter in jedem Fall sein. Ihr Arbeitstag beginnt regulär um 6 Uhr. Und wenn Winterdienst zu machen ist, noch deutlich früher.