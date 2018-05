Heckelberger Festscheune präsentiert erste Scheunengala

Steffen Göttmann

Heckelberg-Brunow (MOZ) Mit einer Scheunengala in der Festscheune im Heckelberger Mühlenhof haben sich die neuen Betreiber, Nancy und Heiko Mandel sowie Daniela und Marcel Kauffmann, symbolisch dem Ort präsentiert. Zu den 100 eingeladenen Gäste zählten zum Beispiel Holger Horneffer, Amtsdirektor des Amtes Falkenberg-Höhe, Heiko Liebig, Bürgermeister der Gemeinde Heckelberg-Brunow, sowie Vertreter, Fotografen, Lieferanten, Partner, Freunde und Familie

Die Gastgeber ließen es sich nicht nehmen, ihre Besucher persönlich zu begrüßen. Diese reihten sich in die Gratulationscour ein, um den neuen Betreibern des Mühlenhofes ihre besten Wünsche mit auf den Weg zu geben.

„Wir hatten die Scheune stilvoll für die Gala mit Banketttischen und weißen Hussen mit lila Farbakzenten einer Fotobox mit Kabine hergerichtet“, berichtete Marcel Kauffmann. Livesängerin Jeanine Hartmann präsentierte ruhige Musik zum Empfang. Mit einer Ansprache eröffnete das Scheunenteam mit einer Ansprache die Gala.

Danach gibt es kulinarische Köstlichkeiten wie Rote Beete, Couscous, Quinoa-Salat mit Linsen, gefüllte Teigtaschen, Desserts und vieles mehr. Am späteren Abend verzauberte der Magier Oliver Pfund mit seiner Show die Gäste. Schließlich wurde das Tanzparkett durch Livemusik der Sängerin Jeanine Hartmann eröffnet. Dann führte DJ Marcel die Gäste musikalisch durch den Abend.

Seit Jahresbeginn hat Nancy Mandel die Festscheune von der Gemeinde gepachtet. Zusammen mit ihrem Mann Heiko und Marcel Kauffman aus Finowfurt führt sie den Betrieb. In der Festscheune werden an Wochenenden Geburtstage, Firmen- und Familienfeiern, Tanzabende, Jubiläen, Tagungen und Seminare ausgerichtet. Familie Mandel übernimmt das Catering, Marcel Kauffmann stellt die Unterhaltungstechnik und wirkt als DJ. Die drei Unternehmer wollen das Gebäude – vorerst nur an Wochenenden – für Veranstaltungen aller Art, Feste und private Feiern öffnen. Ein regulärer Gaststättenbetrieb ist nicht geplant.

Nancy und Heiko Mandel haben Erfahrung in der Gastronomie. Heiko Mandels Mutter betreibt seit neun Jahren das Bistro „Gaumenfreude“ in Eberswalde. Dort arbeitet er als Koch mit. Nancy Mandel betreibt an gleicher Stelle die „Lunch-Manufaktur“. Sie füllt Suppen, Eintöpfe und Fleischgerichte in Einweckgläser und verkauft sie.(sg)