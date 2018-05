Wölfe deklassieren Stralsund

Thomas Klemm

Wittstock Einen so deutlichen Sieg, wie ihn der MSC Wölfe Wittstock eingefahren hat, gab es in der 1. Speedway-Bundesliga noch nie. Die Dossestädter fegten das Team vom MC Nordstern Stralsund am Sonnabend regelrecht von der Bahn. Die Wölfe siegten mit 62:22 Punkten auf dem Heidering. Damit festigten sie Tabellenplatz eins.

Die Wittstocker ließen dem Kontrahenten nicht den Hauch einer Chance. Vom Start weg deutete sich an, dass die Nordsterne wohl „Schiffbruch“ erleiden würden. Und so kam es auch. Die Wölfe fuhren mit 40 Punkten Vorsprung den höchsten Sieg in der Bundesliga-Geschichte ein. Zwei weitere Matchpunkte für die Saisonwertung waren beinahe mühelos eingefahren worden. Mit nun zwei Siegen aus zwei Saisonrennen hat sich der MSC Wittstock eine glänzende Ausgangsposition verschafft, um sich für die Finalrunden zu qualifizieren.

Entscheidend wird dabei auch das nächste Heimrennen der Wölfe am 23. Juni gegen den Bundesliga-Rekordmeister und amtierenden Mannschafsmeister AC Landshut sein. Die Wölfe sind mit ihrem aktuellen Kader für die nächsten Begegnungen sehr gut aufgestellt. Das letzte und vielleicht alles entscheidende Rennen in der Vorrunde steigt für die Wölfe jedoch erst am 1. Juli in Brockstedt.

Der ehemalige Mannschaftsmeister, der MC Nordstern Stralsund, versprühte am Sonnabend bei dessen Saisonpremiere jedenfalls nicht mehr viel Glanz. „Das war nicht bundesliga-tauglich, und kein guter Wettkampf für die Piloten und die zahlenden Zuschauer“, resümierte MSC-Vereinschef Frank Mauer. „Das Publikum verspricht sich bei einem Rennen in der höchsten Liga in Deutschland ein Match auf Augenhöhe. Und das wurde den Fans bei dieser ungleichen Aufstellung nicht geboten“, schob er nach. Mauer betonte, dass jeder Fahrer seine Chance haben soll, Rennen zu fahren, um sich weiter zu entwickeln. „Aber aber dann auch dort, wo die Chancengleichheit gegeben ist.“

Mit dem Tschechen Zdenek Holub auf der Ausländer-Position und Tobias Busch auf der B-Position waren beim MC Stralsund kurzfristig zwei Top-Fahrer ausgefallen. Eine erhebliche Schwächung.

Die Wölfe konnten sich einmal mehr auf ihr Ass Rafal Okoniewski verlassen. Der 38-jährige Pole gewann alle seine Läufe. Und das mit einer sehenswerten, perfekten Technik und einem unnachahmlichen Tempo. Eine Augenweide.

Wittstock (62 Punkte): Rafal Okoniewski (15), Mads Hansen (12), Michael Härtel (11), Mathias Schultz (11), Steven Mauer (7), Mirko Wolter (6), Maximilian Pott (ohne Einsatz)

Stralsund (22 Punkte): Michal Skurla (9), Dominik Möser (7), Danny Maaßen (1), Mathias Bartz (2), Leon Arnheim (0), Lukas Baumann (3)

Tabelle, 1. Bundesliga:

Rennen/Laufpunkte/Matchpunkte

1. MSC Wölfe Wittstock2 110 4

2. MSC Brokstedt Wikinger2 86 2

3. AC Landshut Devils1 42 2

4. DMV White Tigers2 75 0

.5 MC Nordstern Stralsund1 22 0