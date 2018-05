Stadt Storkow zieht bei Radweg-Bau mit

Elke Lang

Storkow Die Stadt Storkow will sich an der Modernisierung des Spreeradweges im Landkreis Oder-Spree beteiligen. Dieser verläuft von Neuendorf am See über Werder, Briescht, Beeskow, Fürstenwalde bis Erkner. Für Storkow ist der 3,9 Kilometer lange Abschnitt Werder-Alt Schadow in der Gemarkung Schwenow und der ehemaligen Försterei Tschinka-Gemarkungsende Groß Eichholz am Neuendorfer See relevant. Die Gesamtkosten für dieses Teilstück betragen über eine Million Euro, wovon die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) 90 Prozent der förderfähigen Kosten übernimmt. Die Stadt muss mindestens über 15 Jahre lang jährlich 5000 Euro für die ordnungsgemäße Unterhaltung einplanen. Der Landkreis bezahlt den kommunalen Eigenanteil und die nicht zuwendungsfähigen Kosten der Stadt. Wie es in der Beschlussvorlage heißt, dient der Spreeradweg der „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“, im konkreten Fall der Verbesserung der Bedingungen für die Entwicklung des Tourismus. Im Bauausschuss wurde die Beteiligung der Stadt an diesem Projekt einstimmig befürwortet. Auch im Erkneraner Stadtentwicklungsausschuss war die Sanierung Thema und ist auf breite Zustimmung gestoßen.