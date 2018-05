Das Kreuz mit dem Kreisel

Abstimmung am Kreisel: Revierpolizist Peter Gnida bespricht mit Seelows Politesse Nicky Bittelmann regelmäßig Fragen des rollenden und ruhenden Verkehrs in der Stadt. Für die MOZ verabredeten sich beide am großen Kreisel. © Foto: Johann Müller

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Seelow.Bereits seit September 2015 gibt es den großen Seelower Kreisel. Und obwohl Kraftfahrer in der Fahrschule gelernt haben, wie man sich richtig verhält, spielen sich dort täglich zum Teil abenteuerliche Szenen ab. Wir machten mit Seelows Revierpolizist Peter Gnida die Probe aufs Exempel.

Eine Frau hat schon den ersten Meter Straße am Kreiselübergang Richtung Rathaus hinter sich. Aus der Frankfurter Straße kommt ein Pkw angesaust, will rechts herum. Er muss wegen der Frau stoppen und hupt laut. Revierpolzist Peter Gnida zückt sein kleines Büchlein, notiert das Kennzeichen. Binnen einer halben Stunde kommt er nicht dazu, es einzustecken. Noch während er das Kennzeichen aufschreibt, passiert das Gleiche auch auf den beiden anderen Seiten des Kreisels. Dieses Gebahren von Kraftfahrern wäre an allen vier Seiten zu sehen. Doch am Übergang Richtung Kaufhaus gibt es kaum Fußgängerbetrieb, da dieser Bereich wegen der Baustelle nicht passierbar ist.

Seelows Politesse Nicky Bittelmann kennt diese Szenen von ihren täglichen Kontrollgängen durch die Stadt. „Aber das so extrem gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen wird, erstaunt mich schon“, gesteht sie. „Jeder, der eine Fahrerlaubnis hat, weiß eigentlich, wie er sich im Kreisverkehr zu verhalten hat“, sagt Peter Gnida. Dennoch beobachte er täglich, dass sich viele in der Praxis über das Erlernte hinweg setzen.

Es sei in der Tat etwas komplizierter im Kreisverkehr, weil es zwei Regelungen gibt, räumt Gnida ein: Fährt jemand in den Kreisverkehr hinein, muss er Fußgänger nicht passieren lassen. Verlässt er ihn jedoch, dann hat der Fußgänger stets Vorrang. „Aber was hindert Menschen, in jedem Falle anzuhalten und den Vorrang einzuräumen?“ fragt der Revierpolizist. Er ist froh, dass dies an diesem Vormittag zumindest einige Kraftfahrer tun. „Es hat etwas mit Respekt und gegenseitiger Achtung zu tun“, steht für Gnida fest. Das komme immer mehr abhanden, stattdessen pochten viele auf ihr vermeintliches Recht. Im Falle des Kreisverkehrs liegt so mancher falsch – selbst Berufskraftfahrer, wie der Lkw, der zu Unrecht laut hupt und der älteren Fußgängerin ein erschrockenes Zusammenzucken beschert.

Nicky Bittelmann erlebt auch bei der Kontrolle des ruhenden Verkehrs immer wieder unschöne Szenen. „Manch einer zeigt auf sein Kennzeichen und erwartet, dass ihm als Ortsfremder das Bußgeld erlassen wird“, sagt sie. Sie und der Revierpolizist arbeiten eng zusammen. Und beide wissen: Gäbe es keine Kontrollen, würde vieles chaotischer laufen.

Noch schlimmer als am großen Kreisel sei es am kleinen in der Frankfurter Straße. „Dort ist die Reaktionszeit noch viel kürzer“, sagt Gnida. „Dennoch fahren viele Kraftfahrer mit viel zu hoher Geschwindigkeit heran.“ Dort stehe er wegen des regen Schülerbetriebs häufiger, schreibt auch im Nachgang Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Eine Anzeige wird Peter Gnida auch für den Fahrer eines Pkw schreiben, der trotz Durchfahrtsverbotsschild vor der Apotheke dort entlang fuhr. An den beiden Markttagen – Dienstag und Donnerstag – ist das nicht gestattet, ist die Ein- und Ausfahrt auf den Markt nur im hinteren Bereich erlaubt. Ganz glücklich ist Peter Gnida mit der Schildersituation nicht. Der ständige Wechsel der Ge- und Verbote sei nicht günstig.

Bezüglich der Zuständigkeit für verkehrsrechtliche Anordnungen zeichnet sich allerdings Bewegung ab. Wie Bauamtsleiter Jörg Krüger auf MOZ-Anfrage bestätigte, prüft der Landkreis derzeit, diese Aufgabe generell an die jeweiligen Kommunen zu übertragen. Das soll wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte passieren. „Dann sind wir als Kommune für die An- und Abordnung von Verkehrsschildern zuständig“, macht Krüger deutlich. Das war in den zurückliegenden Jahren immer wieder von Kommunen gefordert worden, um flexibler agieren zu können. „Es setzt allerdings auch voraus, dass diese Aufgabe mit der notwendigen fachlichen Kompetenz und rechtssicher erfüllt werden kann.“ Dafür sind für Mai und Juni bereits erste Schulungen durch den Landkreis anberaumt worden.