Minister dankt der Feuerwehr

Heike Jänicke und Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Linke) hat am Donnerstag Bad Freienwalde und Wriezen besucht. Er weilte auf der Baustelle zum neuen Feuerwehrgerätehaus in der Kurstadt und in der Grund- und Oberschule Wriezen.

„Haben hier heute alle einen Brückentag“, scherzt Christian Görke, kurz nachdem er seinen von einer Frau gelenkten Dienstwagen verlassen hat und über die Baustelle an der Wriezener Straße spaziert. Dort steht am Donnerstag alles still. „Personalmangel“, erklärt Vilco Scholz, der für das Millionen-Projekt zuständige Planer. Die Baufirma habe mit Krankheit der Mitarbeiter zu tun. „Doch der Fertigstellungstermin Herbst 2019 kann gehalten werden“, meint Scholz auf Nachfrage von Marco Büchel. Der Landtagsabgeordnete der Linken hat Christian Görke eingeladen. Ihm sei es wichtig, den Finanzminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten in die Region zu holen und für die wichtigen Themen zu sensibilisieren.

1,8 Millionen Euro fließen aus dem Kommunalen Infrastrukturprogramm (KIP) in den Neubau des Feuerwehrgerätehauses mit integrierter Rettungswache. Im Rohbau bereits fertig sind die Fahrzeughalle und die Sozialräume. Das Fundament für den Übungsturm, der hinter dem alten Gerätehaus errichtet werden soll, wird in den nächsten Tagen gegossen. „Ich sehe, es war die richtige Entscheidung, dass wir dieses Programm aufgelegt haben, um den Kommunen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben“, sagte der Minister und findet bei Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) zustimmendes Nicken. „Ohne das Programm wäre es nicht möglich“, gibt er zu und überlässt Görke weiter das Wort. „Es ist eine der Maßnahmen, die läuft. Es gibt andere, die immer nur über ihre Projekte reden“, freute sich Görke über den Baufortschritt. Dass der Markt gerade satt sei und sich Baufirmen ihre Aufträge aussuchen könnten, dass weiß auch er, der nicht nur Finanzminister ist, sondern ebenso für die Liegenschaftsverwaltung und damit auch für den Landesbetrieb Bauen zuständig ist. „Wir sind mit einer Marktsituation konfrontiert, dass selbst bei guten Angeboten viele Rückmeldungen ausbleiben. Unser Ziel war es immer, die Aufträge in der Region zu lassen. Dann erwarte ich aber auch, dass sich die Region meldet“, meint Görke. Er glaubt, dass sich die Situation auch wieder ändern werde. „Wir haben das siebte, achte Jahr eine glückselige Zeit der Konjunktur. Aber das ist nicht Gott gegeben. Deshalb sollte man sich gut überlegen, wie man sich jetzt aufstellt“, so der Minister.

Er findet es toll, dass die Abgeordneten sich mit ihren Beschlüssen zu diesem neuen Feuerwehrdepot positioniert haben und dass es eine Symbiose mit dem Rettungsdienst gebe. „Das kommt der Stadt, der Bevölkerung entgegen. Eine vernünftige Entscheidung“, lobt der Minister. Görke bedankt sich bei der Feuerwehr, stellvertretend bei Stadtwehrführer René Erdmann und Ortswehrführer Alexander Schmidt für ihr ehrenamtliches Engagement. Mit dem neuen Gerätehaus würden die Voraussetzungen geschaffen, dass alle Ortsfeuerwehren der Stadt ihre Arbeit und Ausbildung machen können, versichert René Erdmann. Es werde kein Palazzo prozzo entstehen, sondern das Notwendige, was gebraucht werde.

In Wriezen unternehmen Minister und Landtagsabgeordneter einen Spaziergang vom Grundschulteil der Salvador-Allende-Schule vorbei an der Feuerwehr zur Oberschule an der Hospitalstraße. Begleitet werden sie von Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) und Schulleiterin Sybille Fuhge „Wir haben ein Investitionsprogramm über 105 Millionen Euro aufgelegt, das Kommunen mit unterdurchschnittlicher Finanzkraft zugute kommen soll“, sagt Görke. Das Geld komme den Schulen zugute. Wriezen erhalte aus diesem Topf 843 500 Euro, 1048 Euro pro Schüler. 466 000 Euro gehen an die Salvador-Allende Schule, der Rest an die Johanniter-Schulen. Der Schulträger und damit die Stadt brauche nur zehn Prozent Eigenmittel aufzubringen.

Mit dem Geld sollen an der Krausenstraße die Schultoiletten, die außerhalb liegen, ins Gebäude geholt werden. „Das sind Sachen, wo man als Minister erstaunt ist, dass es so etwas noch gibt“, sagt Görke. Eine Vorplanung gebe es bereits, so dass das Vorhaben schnell umgesetzt werden könne, sichert Ilm zu. Ferner soll die Turnhalle der Allende-Schule um ein eigenständiges Gebäude mit Verbindungsgang erweitert werden, in dem Bewegungsräume eingerichtet werden, um den hohen Bedarf ein wenig abzufedern.