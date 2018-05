In Sorge wegen Arsen im Schlamm

Thomas Berger

Märkische Höhe Die frohe Kunde ist ganz frisch, lässt vor allem die beiden Stellvertreter des erkrankten Bürgermeisters Jens Derwis hoffnungsvoll aufatmen. Schließlich waren es vorneweg Stefan Neumann und Jens-Uwe Krenz, die sich – mit Rückendeckung der übrigen Gemeindevertreter – zuletzt nochmals in der Sache ins Zeug gelegt hatten. Auch sie wissen, was Thomas Frey, Pressesprecher des Landesamtes für Umwelt (LfU), am Donnerstag noch einmal auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigte: Die Überarbeitung der Förderrichtlinie durch das Ministerium und eine dann positive Stellungnahme des LfU sind noch keine Garantie für eine schnelle Ausreichung der Fördermittel durch die Landesinvestitionsbank. Aber es ist ein neuer, belastbarer Hoffnungsstreif am Horizont für all jene in Märkische Höhe, die seit Jahren für die Teichsanierung kämpfen.

Ringenwalde war bis zum Zusammenschluss mit Batzlow und Reichenberg die kleinste Gemeinde im damaligen Kreis Strausberg. Und auch leicht vergrößert als Märkische Höhe hat die Kommune kein finanzielles Polster, war zeitweise sogar im Haushaltssicherungskonzept. Seit Herbst 2015 zieht sich der aktuelle Vorstoß, an Fördermittel zu kommen. Die damals dem Amt vorliegende Information besagte, dass 90 Prozent Zuschuss von Landesseite möglich wären, selbst der verbleibende Eigenanteil wäre vielleicht über einen weiteren Geldgeber abzusichern. Voraussetzung sei lediglich, dass die Gemeinde mit den Planungskosten (14 700 Euro) sozusagen in Vorleistung gehe. Der entsprechende Beschluss mit Auftrag an ein Büro samt Gutachter und Einsatz eines Amphibienfahrzeugs zur Messdatengewinnen war im Oktober 2015 erfolgt. Die Kostenschätzung für die Gesamtmaßnahme belief sich zu diesem Zeitpunkt auf 460 000 Euro.

Die neue Odyssee begann mit dem Vorliegen der Messwerte und der sich darauf ergebenden Kostenexplosion. Schon Ende Oktober 2015, hat Stefan Neumann noch einmal in einer Übersicht die Zeitschiene zusammengetragen, stand diese grundlegende Information aus dem Sedimentgutachten im Raum. Die neue Zahl von nun knapp 844 000 Euro resultiert aus der Notwendigkeit, 15 000 Kubikmeter mit Chemikalien und Schwermetallen (darunter Arsen) belasteten Schlick auszubaggern und 200 Tage in Stapelbecken zu lagern. Anschließend soll das abgetrocknete Material – das nach den alten Plänen zur Ausbringung auf Äckern gedacht war – auf einer Sondermülldeponie verbrannt werden.

Nach einer ersten ablehnenden Stellungnahme des LfU, vor allem mit Verweis auf den Kostenfaktor, vom Dezember 2015 wird ein neuer Antrag nach geänderten Kriterien vorbereitet. Die Gemeindevertreter schlagen dabei das sogenannte DRAUSY-System vor, das 50 Prozent weniger Materialentnahme und damit Kosteneinsparungen von einer Viertelmillion zur Folge hätte, wie Neumann betont. Laut der neuen Richtlinie flössen nur noch 70 Prozent Förderung, hieß es dann im März 2017. Doch die Gemeinde würde nun sogar den erhöhten Eigenanteil tragen. Die endgültige Ablehnung des LfU in der Vorprüfung flatterte Amt und Kommune dann Mitte Januar 2018 auf den Tisch.

„Die Nachricht, dass im Ministerium die Förderrichtlinie in Überarbeitung ist und sich für uns damit eine neue Chance eröffnet, hat bei der gesamten Gemeindevertretung für sehr emotionale Reaktionen gesorgt“, berichten Krenz und Neumann von der Rücksprache mit ihren Kollegen. „Wir hoffen nun, dass es nicht wieder eine Luftblase ist und alles auf die lange Bank geschoben wird“, setzt das Duo hinzu. LfU-Sprecher Frey räumt auf Nachfrage dieser Zeitung ein, keine Aussage über etwaige Fristen treffen zu können. Nach dem, was er wissen, gebe es die neue Richtlinie wohl in der zweiten Jahreshälfte. Doch offen sei dann auch noch, wie schnell nach der Stellungnahme seiner Behörde die Landesinvestitionsbank entscheide. Als Fortschritt werten alle Beteiligten immerhin, dass mit den geplanten Änderungen nun wohl eine 100-prozentige Förderung möglich ist, Märkische Höhe dann gar nichts extra zahlen müsste.

Verfehlungen des LfU im bisherigen Prozess kann Thomas Frey nicht erkennen. Man sei nur Vorprüfer bei der Förderung, nicht mehr. Direkt zuständig, zumal nach der geringen Größe des Gewässers, sei die Untere Wasserbehörde, also der Kreis. Das bestätigt auch MOL-Pressesprecher Thomas Berendt auf Nachfrage. Der Unmut in Ringenwalde sei verständlich, allerdings bedeuteten die Messwerte „keine akute Gefahr“, weder für Mensch noch Umwelt. Selbst die Fische im Teich seien ohne Bedenken verzehrbar. Während überall um die Ursache gerade der Arsenbelastung gerätselt wird, bleiben die Ringenwalder in Sorge. Denn im Sommer fällt der Teich stellenweise sogar trocken, bei starkem Regen gelangt Wasser durch den Überlauf teils bis in die Keller der umliegenden Häuser, wie Neumann erklärt.