Jule, Thomas und die Popel

Frauke Adesiyan

Frankfurt (Oder) (MOZ) Vor 36 Jahren kam Gerhard Schönes „Jule“ auf der LP „Lieder aus dem Kinderland“ in die DDR-Wohnzimmer. Am Sonntag kehrt sie gemeinsam mit dem Liedermacher in das Kleist Forum zurück. fragte Frauke Adesiyan Schöne vorab, wie gern er die alten Lieder noch singt.

Herr Schöne, am Sonntag soll Jule mit Ihnen auftreten. Ist sie nicht längst erwachsen?

Nein, das ist wie in Märchen, solche Figuren bleiben in ihrer Gestalt. Jule unterbricht mich in diesem Programm nach einigen Liedern. Kaja Sesterhenn führt sie über die Bühne und Willi Wagner ist genervt, weil er lieber musizieren möchte.

Wie ist das Programm entstanden?

Ich habe über viele Jahre hinweg Schlaf- und Wiegenlieder gesammelt und nachgedichtet. Die wollte ich gern aufführen. Das sind aber keine langweiligen Stücke, es gibt viel zum Mitmachen und alte Lieder singe ich natürlich auch.

Wissen Sie noch, wie „Jule wäscht sich nie“ entstanden ist?

Ich war damals Bausoldat und hatte mir vorgenommen, diese anderthalb Jahre nicht als verlorene Zeit abzutun. Also habe ich mir Lieder ausgedacht, während ich Flaschen sortieren und Speisesäle ausfegen musste. Ich habe mich in eine schönere Welt hinein fantasiert. Meine eigenen sechs Kinder kamen viel später, sie sind heute zwischen neun und 17 Jahren alt.

Wer mit Jule aufgewachsen ist, hat inzwischen oft selbst Kinder und kommt in Ihre Konzerte. Wie fühlt sich das an?

Ja, die Erwachsenen können meist besser mitsingen als die Kinder. Das ist ein schönes Gefühl, wenn Familien beieinander sitzen und die Augen der Erwachsenen leuchten. Die Kinder müssen oft erst eine Schwelle überwinden zu mir inzwischen altem Mann. Aber als Geschichten-Erzähler hat man immer noch eine Chance.

Spielen Sie die alten Lieder denn noch gern?

Ich mach mich nicht zum Hanswurst und spiele, was mir zugerufen wird. Viele lieben das Popel-Lied, oder Jule. Dabei habe ich bessere Sachen geschrieben. Zum Beispiel den „Meeresbezwinger Thomas“, die Geschichte reißt Kinder noch immer mit. Ich mag Kontraste, Zartes muss sich mit Ulkigem und Derbem abwechseln. Erfolgssongs spiele ich nur, wenn es mir passt und die Atmosphäre stimmt.

Sonntag, 15 Uhr, Kleist Forum Frankfurt, Familienkonzert ab fünf Jahre, Karten (18, ermäßigt 11, Familien 36 Euro) unter 0335 4010-120.