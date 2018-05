Holzberge entlang der Chaussee

Cornelia Link-Adam

Briesen, Alt Madlitz Bergeweise Holzstapel liegen derzeit zwischen Briesen und dem Abzweig Alt Madlitz beidseitig entlang der L 38. Ist das ein Brandstreifen zur Absicherung des dahinter liegenden Waldes oder vom Sturm vergessenes Bruchholz für die Allgemeinheit? Die Gründe sind ganz andere, wie die Märkische Oderzeitung erfuhr.

Zuständig für die Waldflächen entlang der Chaussee ist nicht die Oberförsterei Briesen. Deren Chefin Hellgard Vöcks verweist an die private Forstverwaltung Alt Madlitz, das auf 3300 Hektar Fläche viel Wald und Feld privat bewirtschaftet. Und eben auch den Wald direkt an der vielbefahrenen Straße besitzt.

„Wir hatten Post vom für die L 38 zuständigen Landesbetrieb Straßenwesen bekommen, mit der Aufforderung als Eigentümer des Waldes an der Straße für die Verkehrssicherheit zu sorgen“, klärt Revierförster David Jänchen von der Forstverwaltung auf Nachfrage auf. Etliche Bäume – es sind alles Robinien – seien gefährlich schräg über die Straße gewachsen, andere waren vom Sturm geschädigt. Aus diesen beiden Gründen habe man vom Kurvenbereich hinter Briesen bis zur Kreuzung nach Alt und Neu Madlitz viele Bäume gefällt und das Holz am Rand der Chaussee aufgestapelt.

„Wer das klaut, muss mit den Konsequenzen rechnen“, stellt der Revierförster auch gleich noch klar. Das Holz sei weiterhin Privateigentum und nicht zum Abholen für Interessierte freigegeben. „Der Holzdiebstahl hielt sich bislang in Grenzen, aber hier an der Straße ist es ja auch zu belebt. Holzdiebe agieren lieber ungestört tiefer im Wald.“

Doch was passiert mit dem Holz? „Das wird in den nächsten zwei Wochen weggeräumt“, erklärt David Jänchen. Bislang habe man dafür nicht die Firmen bekommen, weil sie wegen des Sturms vom Herbst noch immer ausgebucht waren. Verkaufen wird die Forstverwaltung das Holz an die Industrie, wo es in Spanplatten eingearbeitet oder zu Zaunpfeilern umgewandelt wird. Damit ist das Projekt an der L 38 allerdings nicht abgeschlossen. Fortgesetzt wird die Verkehrssicherungs-Maßnahme laut Jänchen nach der Vegetations-Pause schon im Herbst, dann vom Abzweig Alt und Neu Madlitz weiter bis nach Falkenberg. „Denn auch für diesen Bereich hat uns der Landesbetrieb klar aufgezeigt, welche Flächen zur Verkehrssicherheit beräumt werden müssen.“ Nicht in die Pflicht genommen werden kann die Forstverwaltung Alt Madlitz für die Waldflächen ab Ortsausgang Briesen bis zum Kurvenbereich der Chaussee. „Dieser Wald gehört anderen Eigentümern, die tätig werden müssen.“(co)