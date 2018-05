Zoe Saldana enthüllt Hollywood-Stern mit James Cameron

dpa-infocom

(dpa) Los Angeles (dpa) - Star-Aufgebot auf Hollywoods «Walk of Fame»: «Avatar»-Regisseur James Cameron und Schauspielerin Mila Kunis («Bad Moms») waren am Donnerstag als Gastredner dabei, als Zoe Saldana (39) ihre Sternenplakette auf dem berühmten Bürgersteig enthüllte.

Die Schauspielerin brachte ihre große Familie mit - Ehemann Marco Perego, ihre drei gemeinsamen kleinen Söhne, ihre Mutter, Großmutter und Schwestern. Vor jubelnden Fans posierten sie auf der 2637. Plakette.

Saldana habe eine «ungeheure Wucht» vor der Kamera und im wirklichen Leben, sagte Cameron in seiner Ansprache. «Ihr gehört der Weltraum», witzelte der Regisseur in Anspielung auf Saldanas Auftritte in Filmen wie «Star Trek», «Avatar - Aufbruch nach Pandora» und «Guardians of the Galaxy».

Die Schauspielerin, die in der Dominikanischen Republik und in New York aufwuchs, erinnerte an ihren ersten Besuch in Hollywood, als sie auf dem «Walk of Fame» die Sterne von Action-Stars wie Arnold Schwarzenegger, Bruce Lee und Sylvester Stallone bewundert habe. Sie habe hart daran gearbeitet, sich den Traum von einer Schauspielkarriere zu erfüllen, sagte die dreifache Mutter.

In ihrer «Guardians of the Galaxy»-Rolle als grünhäutige Kämpferin Gamora ist Saldana derzeit in dem Superhelden-Streifen «Avengers: Infinity War» in den Kinos zu sehen. Cameron holt die Schauspielerin für seine «Avatar»-Fortsetzungen erneut als blauhäutige Neytiri vor die Kamera. Es sind vier 3D-Fantasy-Folgen geplant, die erste soll im Dezember 2020 anlaufen.