Hölle, Hölle, Hölle

Berlin (MOZ) Der Ruhrpott mitten in Berlin? Geht nicht, geht doch. Der „Wahnsinn!“ ist am Potsdamer Platz ausgebrochen – derzeit die Topadresse für eingeschworene Wolle Petry-Fans, welche die Sehnsucht nach ihrem vom Schlagerhimmel verschwundenen Idol stillen wollen. Vor 15 Jahren hat der Köllsche Jung mit Vokuhila und Schnurrbart der großen Schlagerbühne den Rücken gekehrt, seitdem ist es relativ still um ihn geworden. Die Haare sind ab und auch die Freundschaftsarmbänder. Ob die Zuschauer sich mit Unmengen Armschmuck verschönert haben, war am Mittwochabend zur Premiere nur schwer auszumachen. Aber auf jeden Fall haben es sich vor allem ergraute Männer im Holzfällerhemd plus Ehefrau nicht nehmen lassen, mit dabei zu sein.

Die Geschichte ist einfach gestrickt: Wie soll es anders sein, geht es bei „Wahnsinn!“ unter der Regie von Gil Mehmert um die Liebe und jede Menge Missverständnisse. Sabine (Vera Bolten) trennt sich von ihrem Mann, Brummi-Fahrer Peter (Enrico De Pieri). Jungspund Tobi (Thomas Hohler) wartet auf den Durchbruch als Rocksänger und verliebt sich in die Südländerin Gianna (Dorina Garuci). Seine Eltern Gabi (Jessica Kessler) und Karsten (Detlef Leistenschneider) markieren das Proll-Pärchen, und dann wären da noch Wolf (Mischa Mang) und Jessica (Carina Sandhaus), die sich nach 25 Jahren wiederfinden. Trotz dem Appetit auf Petry-Hits, die Darsteller-Riege muss von Anfang an kämpfen, da der Berliner und Brandenburger von Natur aus mit der rheinischen Frohnatur fremdelt und mit „Et kütt wie et kütt“ nichts anzufangen weiß.

Die Ausstattung ist tourtauglich: Ein zerlegter Lkw wird kurzerhand zur Kneipe inklusive Zechenturm im Hintergrund, entpuppt sich später als Sonnenhotel in Bahia del Sol, wo die Show bunt und laut gipfelt. Mit 20 Millionen verkauften Alben ist Petry noch immer einer der erfolgreichsten deutschen Interpreten überhaupt. 25 Lieder aus seiner Karriere werden im Stück verwurstet und oft nur kurz angespielt. So wirkt der erste Akt gehetzt, die Sprüche sind zudem arg altbacken à la „Du bist sensibel wie ’ne Abrissbirne“.

Das Publikum kennt jede Textzeile, singt stumm mit und ringt sich ungeachtet dessen nur selten zu Begeisterungsstürmen bei „Geil, geil, geil“, „Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen“, „Der Himmel brennt“ oder „Ganz oder gar nicht“ durch. Die Sänger sind gestandene Musicalstars, können trotzdem nur selten bei der brachialen Stimmungsmusik glänzen. Der Klamauk dominiert.

Erst im zweiten Akt gibt es ruhige Momente, und statt ermüdender Schenkelklopfer-Sprüche im Minutentakt wird endlich eine Story erzählt. „Nichts von alledem“ – ein stilles Duett mit Gabi und Karsten ist ein berührender Höhepunkt, bleibt im Gedächtnis. „Brandneu“ von einem seiner letzten Alben klingt modern, so ganz anders als vom Barden gewohnt. Zum Finale geht’s im Herzen der Hauptstadt mit seinem unkaputtbaren „Wahnsinn“ endlich richtig in die „Hölle, Hölle, Hölle“. Alle reißt es von den Sitzen. So recht befriedigt hinterlässt die Vorstellung einen jedoch nicht. Es bleibt eine etwas blutleere Rabatzproduktion, die im Januar 2019 erneut in Berlin Stopp macht.

