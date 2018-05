Landesentscheid in Brandenburg an der Havel

Thomas Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Zum dritten Mal war Brandenburg an der Havel Austragungsort des Landesentscheids im bundesweiten Vorlesewettbewerb und die Fouqué-Bibliothek somit Gastgeber. Der Wettbewerb wird seit 1959 jedes Jahr vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Zusammenarbeit mit Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und kulturellen Einrichtungen veranstaltet. Er steht unter Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und zählt er zu den größten Schülerwettbewerben, an dem sich jüngst 600.000 Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen beteiligt haben. Die sechs besten des Landes Brandenburg trafen Donnerstag im Gotischen Haus aufeinander. Vor Publikum und fünfköpfiger Jury unter dem Vorsitz der Kinder- und Drehbuchautorin Katharina Reschke lasen die Regionalsieger (v.l.) Klaudius Nenke (aus Neutrebbin), Lilia Maas (Brunne), Hanna Gelmroth (Stücken), Lenja Hill (Zossen), Josie Aurich (Berkenbrück) und Lotte Wifling (Finsterwalde) aus ihrem Lieblingsbuch vor sowie einen unbekannten Text. Am besten gelang das der 11-jährigen Hanna, die somit das Land Brandenburg beim Bundesentscheid am 20. Juni vertritt und drei Tage in Berlin verweilen darf. Zwei Lieblingsbuch-Lesetipps: „Tschick“ von Wolfgang Herrndorf und „Mein Mathe-Desaster oder Der lange Weg zum ersten Kuss“ von Ulrike Rylance.