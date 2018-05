Wieder Kanonendonner und Pulverdampf

Simone Weber

Rathenow Im Schwedisch-Brandenburgischen Krieg besetzten im Frühjahr 1675 schwedische Truppen weite Teile Brandenburgs und so auch das Havelland und die Stadt Rathenow. Ein zirka 1.000 Mann starker Vortrupp des von Westen herbei eilenden Kurfürsten Friedrich Wilhelm erreichte am 25. Juni 1675 Rathenow. In einem nächtlichen Handstreich konnten die Brandenburger die rund 700 schwedischen Besatzer vertreiben. Was genau geschah, wird erneut mit allerlei Darstellern dem geschichtsinteressierten Publikum gezeigt.

Bereits zum 5. Mal wird die Befreiung mit lautem Kanonendonner und viel Pulverdampf auf dem Kirchplatz inszeniert. Am Mittwoch warben die Organisatoren für dieses Historienspektakel. Der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm, alias Mario Lienig, und der damalige Landrat Jacob Friedrich von Briest, alias Michael Schönberg, verteilten auf dem Wochenmarkt Flyer, die auf die 5. Rathenower Schwedentage am 23. und 24. Juni hinweisen.

Während der zwei Tage sind die Rathenower und Gäste der Havelstadt auf einen historischen Markt eingeladen. Jeweils von 11.00 bis 18.00 Uhr sind auch Handwerksstände aufgebaut. Für das leibliche Wohl wird reichlich gesorgt. Für Kinder werden aus früheren Zeiten überlieferte Spiele angeboten. Das Fest wird am 23. Juni, 11.30 Uhr, mit einem Kanonenschlag eröffnet. An beiden Tagen findet die Darstellung des Schlachtgeschehens statt: Um 14.00 Uhr erfolgt die Besetzung, um 16.00 Uhr die Befreiung. Der Zapfenstreich beendet den ersten Tag um 22.00 Uhr und das Festgeschehen am Sonntag um 18.00 Uhr.

Das Historienspektakel auf dem Kirchberg kann man finanziell mit dem Erwerb deines sogenannten Schwedentalers unterstützen. Der wurde nach dem Vorbild einer Gedenkmedaille gestaltet, die 1925 zum damaligen 250. Jahrestag der Befreiung geprägt wurde. Neben dem alten Stadtwappen, das mit dem Engel, ist auf dem Taler die Sankt-Marien-Andreas-Kirche zu sehen. Den diesjährigen Schwedentaler gibt es unter anderem in der Ausstellung und im Büro des Fördervereins Heimatmuseum und in der Touristinfo am Kirchberg.

Mehr Infos gibt es online auf http://rathenower-schwedentage.jimdo.com.