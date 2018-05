Optik im Heimspiel unterstützen

Detlev Nießner

Rathenow ([]) Mit viel Zuversicht und starkem Kampfgeist werden wohl die Spieler des 1. FC Frankfurt an diesem Samstag nach Rathenow reisen. Nach ihrem 0:0 im Nachholespiel in Schwerin verblieben sie zwar auf dem vorletzten Tabellenplatz, der Abstand zum Klassenerhalt beträgt aber lediglich drei Zähler. Am Vogelgesang weiß man also, was auf die Aufstiegskämpfer des FSV Optik zukommen wird.

Frankfurt gehört außerdem zu jenen Vereinen, die auswärts oft besser klarkommen als daheim. So gab es auf fremden Plätzen mehr Punkte als im altehrwürdigen Stadion der Freundschaft, in dem der Spitzenreiter in der Hinrunde mit 3:1 gewann. „Selbstläufer gibt es in der Oberliga sowieso nicht“, meint FSV-Trainer Ingo Kahlisch. Will heißen, mit der Favoritenrolle kann der FSV leben, Überheblichkeit gibt es dabei nicht. „Die Stimmung in der Mannschaft ist gut, alle trainieren ordentlich.“ Um was es geht, hatte Kahlisch ja schon nach dem Torgelow-Spiel dargestellt. Die ganze Mannschaft hofft, dass sich die Rathenower Fußballfreunde das zu Herzen nehmen und das junge Team zahlreich und lautstark unterstützen im Heimspiel. Anstoß: 14.00 Uhr.