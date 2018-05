Harte Prüfungen: Viele fallen bei der Theorie durch

dpa

Potsdam (dpa) Schnell mal den Führerschein machen – das scheitert bei vielen im ersten Anlauf. Besonders die theoretische Prüfung ist eine große Hürde. Im Bundesvergleich gibt es zudem große Unterschiede.

Die Führerscheinprüfungen sind in Brandenburg für viele Fahranfänger eine große Hürde. Im Schnitt werden 42,4 Prozent der theoretischen Prüfungen nicht bestanden, im praktischen Test liegt die Durchfallquote bei 31,4 Prozent. Dies geht aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes hervor, die im Internet veröffentlicht wurden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Durchfallquote bei beiden Tests weiter erhöht. Im Vorjahr lag die Quote bei 41,5 Prozent im theoretischen Bereich und bei 30,1 Prozent im praktischen Test. Auch bundesweit stieg der Wert erneut an. Experten gehen davon aus, dass die gestiegene Zahl von Migranten die Quote erhöht haben könnte.

Der Übersicht zufolge gab es im vergangenen Jahr in Brandenburg rund 41 500 theoretische Prüfungen. Davon waren 26 100 Erstprüfungen und knapp 15 400 Wiederholungstests. Nicht bestanden wurden 17 600 Prüfungen. Dabei lag die Durchfallquote mit über 50 Prozent besonders bei den Wiederholungstests hoch. Von den praktischen Prüfungen wurden 38 800 erfasst, in 12 200 Fällen gab es keinen Erfolg.

Innerhalb der Bundesländer gab es erhebliche Unterschiede: In Hessen etwa lag die Durchfallquote im theoretischen Test mit 31,4 Prozent besonders niedrig, in Sachsen-Anhalt mit 44,9 Prozent besonders hoch. Brandenburg reihte sich in die Gruppe der Länder mit höheren Durchfallquoten ein.

Gründe für das unterschiedliche Abschneiden nannte das Amt nicht. Die theoretischen Tests würden bundesweit einheitlich abgehalten. Auch bei den praktischen Test gelten gleiche Anforderungen, hier schnitten aber Stadtstaaten wie Hamburg relativ schlecht ab.