Hassvideo über Veltener Politiker auf USB-Stick entdeckt

Roland Becker

Velten (MOZ) Der SPD-Abgeordneten Katja Noack ist vor etwa zwei Wochen ein Video zugespielt worden, das sie als „Horrorfilm“ bezeichnet. Dem USB-Stick beigelegt war ein Zettel, der darüber informiert, wo der Film zu sehen ist.

Auch Name und Telefonnummer eines möglichen Beteiligten waren beigelegt. „Uns hat ein Kurzfilm erreicht, der unsere Grundfeste erschüttert hat. Ein Film, der beängstigend und bedrohlich ist. Eine Hasserklärung“, schreibt Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) in einer Presseerklärung, die dieser Zeitung vorab zugespielt wurde. Näheres soll in einer Pressekonferenz am heutigen Tag mitgeteilt werden. Die Stadt beabsichtigt zudem, das Video ins Internet zu stellen und damit allen Veltenern zugänglich zu machen. Die Bürgermeisterin und vier der sechs betroffenen Abgeordneten – darunter Christopher Gordjy, Andreas und Katja Noack sowie Frank Steinbock (alle SPD) – haben bereits Strafanzeige erstattet. Betroffen sind zudem Eva Pawelski und Stadtverordnetenvorsteher Hans-Jörg Pötsch (beide CDU). Von diesen ist nicht bekannt, ob sie ebenfalls Anzeige erstatte haben. Laut Steinbock und Katja Noack hat wegen der politischen Dimension der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Polizeisprecher Toralf Reinhardt bestätigte, dass die Ermittlungen laufen. Noack spricht von „einem Horrorvideo“, in dem die sieben Betroffenen einzeln mit einem Kreuz auf der Stirn gezeigt würden. „Es fehlt nur noch das Fadenkreuz auf der Stirn“, kommentiert Steinbock diese Szene.

Die Bürgermeisterin urteilt: „Ein Film, der unsere Schmerzgrenze übersteigt“. Niemand lasse sich davon aber einschüchtern. Sie und die sechs Mitbetroffenen beabsichtigen, einen „Appell für ein friedliches Zusammenleben“ zu veröffentlichen. Zudem soll der Link zum Film veröffentlicht werden, damit sich jeder Veltener selbst ein Urteil bilden kann. Darüber hinaus ermuntern die Unterzeichner des Appells alle Einwohner, per Mail oder Brief ihre Gedanken zur Stimmung in Velten und für ein Miteinander in der Stadt zu formulieren.