Nach Autounfall im Krankenhaus

Odin Tietsche

Löwenberg (MOZ) Ein 76-jähriger Autofahrer musste am Donnerstag nach einem Unfall in der Eberswalder Straße in Löwenberg ins Krankenhaus gebracht werden.

Zuvor war der Senior mit seinem Wagen auf das Auto eines 84-jährigen Mannes aufgefahren. Dieser blieb zum Glück unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt knapp 10000 Euro.