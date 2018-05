Odin Tietsche

Hennigsdorf (MOZ) In der Nacht zu Freitag sind Unbekannte gewaltsam in die Kita Spatzennest in Hennigsdorf eingebrochen.

Gegen 3 Uhr meldete ein Wachschutzunternehmen den Einbruch in der Schönwalder Straße. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Einbrecher durch Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten der Kita gelangt waren. Ob etwas entwendet wurde oder aber die Täter durch den Wachdienst gestört wurden, ist derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.