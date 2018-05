Geld für Falkenseer Schulen

Silvia Passow

Falkensee Am Donnerstag überreichte Landrat Roger Lewandowski (CDU) im Falkenseer Rathaus, einen Förderbescheid für Falkenseer Schulen, an Bürgermeister Heiko Müller (SPD). „Einen Geldkoffer habe ich leider nicht dabei“, scherzte Landrat Roger Lewandowski, als er vor den Schülern der Europa-Schule den Förderbescheid an Bürgermeister Heiko Müller überreichte. Die Mittel stammen aus dem Schulkleininvestitionsprogramm des Landkreises Havelland. Die rund 45.000 Euro gehen an neun Falkenseer Schulen. Das Geld soll in den Ausbau, die Entwicklung und die Ausstattung der Schulen investiert werden.