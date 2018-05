Polizei nimmt Geldfälscher fest

MOZ

Frankfurt (Oder) Bundespolizisten haben am frühen Donnerstagmorgen gegen 0.35 Uhr Reisende eines Regionalexpresses zwischen Erkner und Frankfurt kontrolliert. Bei der Überprüfung eines 22-jährigen Albaners stellten die Beamten fest, dass die albanischen Behörden mit einem Haftbefehl wegen Geldfälschung nach dem Mann fahnden. Der Albaner wurde laut Polizei auch im Bundesgebiet bereits wegen mehrerer Diebstahlshandlungen polizeilich registriert. Die Beamten führten den 22-Jährigen einem Haftrichter am Amtsgericht in Fürstenwalde vor, der ihm den Auslieferungshaftbefehl verkündete. Bundespolizisten brachten den jungen Mann anschließend in eine Brandenburger Justizvollzugsanstalt.