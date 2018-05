Odin Tietsche

Borgsdorf (MOZ) Einen großen Schreck erlebte am Freitagmorgen eine Frau aus Borgsdorf. Sie entdeckte in ihrem aufgebrochenen Schuppen einen schlafenden Fremden.

Der gebürtige Pole hatte offenbar in der Nacht zu Freitag den Schuppen der Frau an der Havelhausener Brücke aufgebrochen. Anschließend legte er sich für ein Nickerchen in das dortige Stroh.

Die Beamten der Polizei erteilten ihm einen Platzverweis und fertigten Anzeigen an wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.