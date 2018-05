Verteidigung will Prozess um totes Mädchen aussetzen

dpa

Frankfurt (Oder) (dpa) Beim Prozessauftakt gegen einen Vater aus Eberswalde wegen Misshandlung seiner kleinen Tochter hat die Verteidigung die Aussetzung des Verfahrens beantragt.

Die Vorsitzende Richterin sagte am Freitag, dass das Landgericht Frankfurt (Oder) den Antrag nun prüfen und am nächsten Verhandlungstag (Mittwoch, 9. Mai) entscheiden werde. Die Anklageschrift wurde am Freitag nicht mehr verlesen.

Dem 28-Jährigen soll seine damals zwei Jahre alte Tochter zwischen August und Oktober 2017 mehrmals misshandelt haben. Er habe trotz ihrer Verletzungen zunächst keinen Arzt gerufen, so die Anklage. Anfang Oktober soll das kleine Mädchen eine Treppe hinabgestürzt sein. Erst Tage danach - als das Kind kollabierte - habe er dann den Notarzt verständigt. Im Krankenhaus seien erhebliche Schädelverletzungen festgestellt worden.

Der 28-Jährige sitzt seit Herbst in Untersuchungshaft. Dem Mann werden unter anderem mehrfache Misshandlung von Schutzbefohlenen und mehrfache vorsätzliche und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen.

Der Fall bekam jüngst eine neue Wendung, weil das Kind Mitte April in einem Kinderheim in der Prignitz starb. Die Anklage war davor eingereicht worden - als sich das Mädchen noch in einem tief-komatösen Zustand befunden hatte. Ob die Anklagevorwürfe geändert werden, hängt nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft vom Ausgang des laufenden Todesermittlungsverfahrens ab. Ein Sachverständiger sagte am Freitag im Prozess zum Stand der Untersuchungen: „Der wesentliche Befund steht noch aus.“ Es liefen noch Zusatzuntersuchungen.

Die Verteidigung des Angeklagten begründete ihren Antrag auf Verfahrensaussetzung damit, dass es erst vor kurzem einen Pflichtverteidigerwechsel gegeben habe und nun zu wenig Zeit gewesen sei, um sich auf den Prozess vorzubereiten. Außerdem verwies der Anwalt auf die neue Situation durch den Tod des Mädchens und die noch ausstehenden Ergebnisse der Obduktion. Auch hier müsse die Verteidigung dann genügend Vorbereitungszeit bekommen.