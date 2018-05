Angebissen: Angelparadies Regattastrecke

Erhard Herrmann

Brandenburg Wie bekomme ich den großen Hecht am besten an den Haken? Der passionierte Angler Ludwig Grosse aus Magdeburg kennt die Antwort: „Es kommt darauf an, den Köder für den Raubfisch interessant, also so krank wie möglich zu präsentieren.“ Wie das am besten gelingt, konnten die Besucher bei der „Fishing Masters Show“ an der Regattastrecke erfahren. Da war es dann vorbei mit der Ruhe, die die Angler angeblich so schätzen.

Auch die Zeiten, in denen Angler mit einer Haselrute mit Schnur, einfachen Haken und Regenwurm auf Fischfang gehen, sind passé. Getäuscht werden die Fische mit dem perfekten Köder. Neu bei den Oberflächenköder ist der Seducer, also dem Verführer, den Benedikt Götzfried entwickelt hat. Bestens geeignet, Fische wie den Rapfen in schnellfließenden Gewässern zu überlisten. Wie alle Oberflächenköder imitiert er im „Walk-the-Dog“ Stil, ein flüchtendes Fischlein an der Oberfläche. Die Animation des Köders erfolgt über regelmäßige Rutenschläge“, erfuhren die Zuhörer bei seinem Vortrag. Hightech ist angesagt, auch am kleinsten See. Dafür bot das Angel und Charity-Event, unterstützt wird die Royal Fishing Kinderhilfe, ein echtes Paradies für Hobby- und Profifischer. Hunderte von Angelruten standen, ähnlich wie abgestorbene Bäume mit der Spitze nach oben, in den Messeständen. Angeblich eine der besten, die Jackson JX-one, Preis etwa 800 Euro.

Wer am Futter für die Fische spart, kann sich auch die Browning 16m Xitan, für schlappe 2100 Euro leisten. Dazu muss natürlich die Rolle passen. Die Auswahl riesig. Von der Low Budget für 20 Euro bis zur „DAIWA Exist Hyper Branzino Custom“ der Rolls Royce unter den Spinnrollen. „Eine superleichte AIR Weitwurfspule mit Infinite Rücklaufsperre, Silent Achshub-System, Hyper DigiGear gefrästes Getriebe und eine maschinengefräste Aluminiumkurbel“, wird dem staunenden Kunden erklärt. Das Ganze zum Schnäppchenpreis von 745 Euro.

Es fehlt allerdings noch die passende Schnur. Hier soll sich der gemeine Angler am besten für FireLine von Berkley hergestellt im modifiziertes Thermo-Fusions-Verfahren, entscheiden. Beim Köderkauf war zu beobachten, dass die Petrijünger die angebotenen Köder immer erst mal anfassen, um ihn zu fühlen. Die Logik: „Der Köder muss zwar dem Fisch schmecken, aber der Angler muss überzeugt sein, dass er ihm schmeckt.“ Die Boote der Bootsanbieter glänzten um die Wette. Über 100 PS können den Fischerkahn auf bis zu 70 km/h beschleunigen. Integrierte Echolote lassen elektronisch die Bodenstruktur und Fischwärme erkennen. Das Abendessen ist also garantiert. Was nun tun mit dem frisch gefangenen Fisch „Selbst gefangener Fisch – nachhaltiger geht`s nicht!“ unter diesem Motto zeigte der Profiangler Jörg Strehlow und die beiden Fernsehköche Mike Süsser und Frank Oehler wie man den Fisch ausnimmt und schmackhaft zubereitet. „Und trotz alledem liegt nachhaltiges Fischen im Trend. Neben dem umweltbewussten Verhalten achten die Angler z. B. darauf das die Köder kein Blei mehr enthalten. Die Leute kaufen mehr und mehr Qualität“, betonte Stefan Spahn vom Deutschen Angelfischerverband. Auch auf der Messe, die von mehr als 8000 Gäste besucht wurde. „Besser geht es kaum! Wetter und Publikum waren einmalig. Ein besonderer Dank geht an das Team der Regattastrecke. Wir kommen auf jeden Fall wieder,“ schwärmte Siegfried Götze. Eins ist noch sicher: Der eine oder andere freute sich wieder auf seine Ruhe beim Angeln und träumt vom Fang seines Lebens.