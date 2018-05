Schild mit Regeln für Angler wieder aufgestellt

Matthias Henke

Schulzenhof (MOZ) Aus dem Dornröschenschlaf geholt wurde im Frühjahr der Parkplatz am Großen Törnsee. Nicht zuletzt von Anglern kann er genutzt werden. „Wir haben uns im Herbst vor Ort getroffen, mit dem Naturschutzfonds Brandenburg als Eigentümer des Sees, der Gemeinde Stechlin und dem Waldeigner darauf verständigt, ihn wieder herzurichten“, sagte Naturparkleiter Dr. Mario Schrumpf bei einem Pressetermin.

Der Platz war mit der Zeit zugewachsen. Und so wurde eine Umzäunung errichtet und für die Beschilderung gesorgt. Damit werden Angler informiert, wo sie ihrem Hobby nachgehen können. Im Naturschutzgebiet gibt es dafür strenge Regeln. „Man kann ja nicht von jedem Ortsunkundigen erwarten, alles zu kennen“, begründet Schrumpf den zusätzlichen Service. Es sei aber bereits der zweite Anlauf. Schild samt Pfahl wurden im April bereits einmal gestohlen. „Das Geld für den Ersatz hätte ich lieber in Umweltbildung gesteckt“, so Schrumpf, der kein Verständnis für Tat und Täter hat.