Brückenbau und Vollsperrung könnten Oranienburg ins Verkehrschaos stürzen

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Wenn ab Juli mit dem Neubau der Dropebrücke begonnen wird und die Saarlandstraße deshalb für rund ein Jahr voll gesperrt bleibt, befürchtet der Geschäftsführer von Havelbeton ein Verkehrschaos in Oranienburg. Pierre Neumann hält es für unverantwortlich, dass kein Ersatzbrückenbau neben der Baustelle errichtet wird. Allein damit könnte die in Spitzenzeiten ohnehin schon völlig überlastete Schlossbrücke entlastet werden. Sie werde aber zu einem gefährlichen Nadelöhr, in dem sogar Rettungsfahrzeuge nicht mehr weiter kämen, weil dort kein Platz für eine Rettungsgasse sei.

Die Großbaustellen auf dem nördlichen Berliner Autobahnring führten sicher dazu, dass sich die auch überregionaler Wirtschaftsverkehr Strecken durch die umliegenden Gemeinden suche und die Verkehrssituation in Oranienburg kollabieren könnte, befürchtet Neumann.

Baustadtrat Frank Oltersdorf (SPD) sieht die Lage nicht so dramatisch. „Wir haben alles genau abgewogen und uns aus Kosten- und Zeitgründen gegen einen Ersatzbrücke entschieden.“ Als der westliche Teil der Saarlandstraße ausgebaut wurde und voll gesperrt war, sei es auch nicht zu einem Zusammenbruch des Verkehrs gekommen.