Rheinsberg und Deutschland in Schwarz-Weiß

Odin Tietsche

Rheinsberg (MOZ) Fotografien von Barbara Klemm sind jetzt im Rheinsberger Kurt Tucholsky Literaturmuseum zu sehen. Eröffnet wird die Ausstellung, die das Museum in Kooperation mit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten sowie der Galerie Kunst-Kontor Potsdam organisiert, am Sonnabend um 11.30 Uhr im Spiegelsaal des Schlosses Rheinsberg.

Barbara Klemm gehört zu den bedeutendsten Fotografen Deutschlands. Bis heute macht sie ihre Aufnahmen ausschließlich in Schwarz-Weiß. Für ihre Ausstellung in Rheinsberg entwickelte sie eine retrospektive Werkschau, die etwa 90 Fotografien umfasst und in der Barbara Klemm erstmals ihre 1987 entstandenen Aufnahmen von Rheinsberg zeigt.

Barbara Klemms Fotografien sind ab Sonnabend bis zum 5. August im Kurt Tucholsky Literaturmuseum im Rheinsberger Schloss zu sehen. Geöffnet ist dienstags bis sonntags von 10 bis 12.30 Uhr sowie von 13 bis 17.30 Uhr. Eintritt: vier, ermäßigt drei Euro.