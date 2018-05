Nabu ruft zur „Stunde der Gartenvögel“ auf

dpa

Potsdam (dpa) Wie steht es um den Bestand der Gartenvögel? Um dies herauszufinden, sind Vogelfreunde in ganz Brandenburg dazu aufgerufen, eine Stunde lang Vögel in Gärten und Parks zu zählen.

Die Aktion „Stunde der Gartenvögel“ des Naturschutzbundes (Nabu) findet vom 10. bis zum 13. Mai zum 14. Mal statt, wie der Nabu in Brandenburg am Freitag mitteilte.

„Die umfangreichen seit 2005 gesammelten Daten ermöglichen uns solide Aussagen über Zu- und Abnahmen“, sagte Nabu-Vogelschutzexperte Lars Lachmann. In Brandenburg beteiligten sich im vergangenen Jahr 3400 Menschen. Sie zählten in 2174 Gärten 83 434 Vögel. Bundesweit hatten sich 61 000 Menschen beteiligt, die in über 40 000 Gärten mehr als 1,4 Millionen Vögel meldeten.