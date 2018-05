WWF kündigt Konzept für Waldumbau an

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Der World Wide Fund for Nature (WWF) will für den seit Jahren betriebenen Umbau von mehr als 600 Hektar Wald bei Barsdorf das längst geforderte Konzept nachliefern. Dazu aufgefordert hatten ihn jüngst auch die Stadtverordneten in Fürstenberg. Wobei offen ist, in welchem Zeitrahmen mit dem Konzept zu rechnen ist. Christdemokratin Ilona Friedrich, Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, betonte auf Nachfrage der GZ, bei dem Thema am Ball bleiben zu wollen. „Wir werden dem WWF da konsequent auf die Finger gucken“, sagte sie.

Zugleich beklagte sie, ebenso wie CDU-Stadtverordneter Olaf Bechert, „die außerordentlich schlechte Kommunikation des WWF“ bei dem Projekt. Nur dank energischer Hinweise von Bürgern seien die gravierenden Probleme bei den massiven Fällungen im Wald bei Barsdorf unweit der Zaarenschleuse öffentlich geworden. „Gezeigt hat sich, es ist da nichts in Ordnung“, wenngleich Frank-Michael Hintze von der zuständigen Landeswaldoberförsterei in Neuendorf erklärte, die Fällarbeiten seien noch im rechtlichen Rahmen.

„Aber ganz klar ist nach einem Vor-Ort-Termin vereinbart worden, dass 30 Prozent der bereits in dem umstrittenen Wald für die Fällung markierten Bäume nun stehen bleiben“, betonte Olaf Bechert. Zumal Forst-Experte Hintze angemerkt habe, es drohe die Gefahr eines Kahlschlags, wenn durch den Wald ein weiteres Unwetter wie am 5. Oktober 2017 fegt“, merkte Bechert an. Deshalb also der teilweise Fällstopp, der ein Drittel besagter Bäume betrifft.

Dies sei ein Erfolg, der deutlich zeige, dass es sich für Bürger lohnt, wenn sie sich bei Problemen an politische Interessenvertreter wendeten, fügte Ilona Friedrich hinzu. Auch die Zusicherung des WWF-Vertreters Albert Wotke, die zerfahrenen Waldwege wieder in Ordnung zu bringen, beweise das, Engagement lohne sich.

Zumal es laut Bechert eine kurzfristige Instandhaltung geben soll, habe der WWF-Vertreter zugesichert. Dies betreffe fürs Erste die Hauptwege. Und die restlichen Wege sollen „zeitnah wieder hergestellt werden“, so Bechert. Dies sei ein wichtiges Signal: Ob es sich um Einheimische oder Touristen handelt, die den Wald für Wanderungen durchstreifen, alle profitierten nun vom Einlenken des WWF. Immerhin handelt es sich bei den Flächen um ein Stück Heimat, das der Bund dem Naturschutz zur Verfügung stellte.