Detlef Klementz

Strausberg (MOZ) Für die Nichtmitnahme von Fahrgästen mit E-Scootern hat der Allgemeine Behindertenverband Land Brandenburg der mobus Märkisch-Oderland Bus GmbH in Strausberg am Freitag den „Betonkopf 2018“ verliehen. Von den 30 angeschriebenen Verkehrsunternehmen im Land habe lediglich mobus die Mitnahme von Menschen mit Behinderung in E-Scootern grundsätzlich abgelehnt, teilte der Behindertenverband dazu mit.

Betriebsleiter Torsten Heisler begründete die Maßnahme mit Sicherheitsaspekten und Rücksicht auf andere Fahrgäste. Die E-Scooter könnten in den Bussen nämlich nicht so gesichert werden, wie es erforderlich wäre. Behinderte in „normalen Rollstühlen“ würden von den Bussen natürlich mitgenommen, betonte der Betriebsleiter.