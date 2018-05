Emotionaler Ausstand für den Bürgermeister

Irina Voigt

Neuenhagen (MOZ) So ganz ohne Abschied wollten weder die Verwaltung noch die Gemeindevertreter ihren Bürgermeister nach 16 Jahren in den Ruhestand gehen lassen. Also wurde zu einem Ausstand eingeladen. Mit Reden, Geschenken, Ständchen des Männerchores Frohsinn und Häppchen.

„Eine rückblickende Laudatio“ hielt Gemeindevertreter Klaus Obendorf (CDU) auf den scheidenden Bürgermeister Jürgen Henze. Er stellte fest, dass es Themen gibt, die sich die ganze Amtszeit durch auf der Tagesordnung gehalten haben, wie beispielsweise die Trainierbahn, die bei Henzes Amtsantritt in einen Horsepark umgewandelt werden sollte, mit drei Millionen Besuchern im Jahr, und sich heute im gegenseitigen Einvernehmen entwickeln könnte. Obendorf zählte auf, was in den 16 Jahren erreicht wurde. Und da ging es immer um Millionen. Der Rathausanbau, das Bürgerhaus, Sportstätten, ein Feuerwehrhaus und jedes Jahr eine bis drei Millionen Euro Investitionen in den Straßenbau.

„Hier hat sich viel zum Guten verändert“, stellte Grünwalds 1. Bürgermeister Jan Neusiedl fest. „Bist ein Pfundskerl“, sagte er. Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger erinnerte sich an ihr erstes Treffen, als es um den Kreisel ging. „Es ist aber auch der schönste Kreisel Brandenburgs geworden“, stellte er fest. „Die klaren Ansagen des Amtskollegen werden fehlen“, sagte Karsten Knobbe aus Hoppegarten. Auch seine Verlässlichkeit und sein Herangehen an Probleme „mit Herz und Schnauze“ als Streiter für Brandenburger Interessen gegenüber Berlin. Hingegen freuten sich die Senioren. „Ein herzliches Willkommen im Klub“, rief dem Neu-Ruheständler Horst Budig vom Haus der Senioren zu. Seine erste Rede hielt Henzes Nachfolger Ansgar Scharnke. „Danke, dass Sie mir ein geordnetes Rathaus und diese lebendige Gemeinde übergeben, aber ich glaube, dass die Fußstapfen zu Anfang doch recht groß sein werden.“ Sichtlich gerührt erwiderte Henze auf die Lobeshymnen: „Das werde ich so nicht stehen lassen, denn ein Bürgermeister kann gar nichts erreichen, dafür braucht es die Bürger, die Gemeindevertreter und die Verwaltungsmitarbeiter.“