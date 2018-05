Arbeitslose gestalten Birnenplatz zu Ehren Fontanes

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Ab März 2019 sollen die Spuren Fontanes in seinem Ehrenjahr überall in der Stadt Neuruppin zu finden sein. Im Neubaugebiet ist das schon jetzt der Fall. Dort wurde am Freitag der Birnenplatz eröffnet, der von der berühmten Ballade des Romanciers inspiriert wurde.

Bei „Herr von Ribbeck auf Riobbekc im Havelland“ spielt ein Birnbaum eine zentrale Rolle. Das spiegelt sich nicht nur im Namen des Platzes wieder, der seit September 2017 neben der Heinrich-Rau-Straße entstanden ist. Denn auch die Grundform des Platzes ist die einer Birne samt Blatt. Das Areal, das nun zum Entspannen einlädt,befindet sich dort, wo früher eine Fernwärmetrasse entlangführte.

Bevor die eigentliche Arbeit geschehen konnte, mussten sich erst einmal die Beteiligten einigen: die Stadt Neuruppin, die Stadtwerke und das Projekt Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ), das bei Esta Ruppin angesiedelt ist und in dem Menschen eine Qualifizierung erhalten, die längere Zeit arbeitslos waren. Ein Katalysator waren die beiden großen Wohnungsnunternehmen in der Stadt, die beide Häuser und Flächen im Umfeld haben: die Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft (NWG) und die Wohnungsbaugenossenschaft „Karl Friedrich Schinkel“ (WBG). Die eigentliche Arbeit aber sollte auf einem Areal vonstatten gehen, das der Stadt gehört. Hinzu kam noch da Quartiersmanagement im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“.

Dementsprechend langsam kam das Vorhaben bei derart vielen Beteiligten in die Gänge. „Wir wollten dort auch schon länger eine neue Gestaltung hineinbringen“, berichtete etwa Joachim Zindler, einer technischer Geschaftführer der Neuruppiner Stadtwerke. Derzeit werde noch mit der Stadt über eine Nutzungsüberlassungvereinbarung verhandelt. Am Ende aber bekamen alle das, was sie wollten: ein schöneres Umfeld. So gibt es dort nun einen Birnenbaum, der von zwei Beeten mit Thymian und Lavendel und einer Blumenwiese eingerahmt ist. Dazu sind aus Natursteinen, die die Stadtwerke zur Verfügung gestellt haben, Sitzecken gebaut worden.

Realisiert wurde das Dank der Arbeit von fünf Projektteilnehmern, die ab Ende September bis in den November hinein geschuftet haben. Angeleitet wurden sie von Michaela Schäfer, die für den Internationalen Bund als Integrationscoach tätig ist und Malte Krohn, der im Beruflichen Qualifizierungszentrum des Handwerks in Treskow und die Teilnehmern fachlich unterstützte. Denn schließlich sollten sie am Ende des Projekts mehr mitnehmen als nur das Zertifikat, das ihnen die Teilnahme bestätigte. Auch wenn dabei mancher merkte, dass Gartenarbeit nicht etwas ist, was er sein Lebtag lang machen möchte, wie etwa Teilnehmer Bastian Litfin. Doch ohnehin gab es mehr zu tun als Pflanzen in den Boden zu bringen. „Ich hatte das anfangs auch etwas unterschätzt, wie viel Erdarbeiten anstanden“, berichtete Ausbilder Krohn. Denn schließlich musste zuerst einmal für die Fundamente einiges ausgebaggert werden.

Die im vergangenen Jahr gestaltete Fläche soll nicht der letzte auf dem Areal sein, das früher durch die dicken Fernwärmerohre verdeckt war. So ist Stefan Fulz, der das Biwaq-Projekt Werkstatt Südstadt für Esta Ruppin betreut, zuversichtlich, dass jenseits der Artur-Becker-Straße im Spätsommer ein weiterer Birnenplatz entstehen kann. Noch steh das allerdings nicht hundertprozentig fest. Sollte es aber passieren gäbe es sicherlich niemanden, der sich darüber beschweren wollte. Und das ist in Brandenburg, wo nichts zu meckern zu haben schon als höchstes Lob gilt, wohl eher eine Seltenheit.