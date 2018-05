Kreativ sein in Gemeinschaft

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Ein neuer Kreativtreff ist dabei, sich in Gransee zu etablieren. Die Initiatorinnen Evelyn Schulze und Andrea Rudolf laden einmal im Monat dazu ein, gemeinsam zu malen, zu zeichnen oder zu basteln – jeder worauf er Lust hat.

„Das hatte nichts mit Langeweile zu tun. Mir hat einfach der Austausch mit Gleichgesinnten gefehlt. Natürlich geht das über Facebook, aber vor Ort fehlte das“, sagt Eveyln Schulze zu ihrer Motivation, den Treff aus der Taufe zu heben. Ausgangspunkt sei ein Aquarellkurs der Kreisvolkshochschule gewesen, der im vergangenen Herbst in Gransee stattfand. Doch der Kurs war zeitlich begrenzt. „Das war uns zu wenig. Da hat man dann überlegt, gibt es hier irgendwo nicht noch so etwas“, ergänzt Andrea Rudolf. Ein paar Monate gingen dann zunächst ins Land. Dann galt es auch erst einmal, einen geeigneten Raum zu finden. Erste Anlaufstelle sei das Heimatmuseum gewesen, da fand seinerzeit schließlich auch der Aquarellkurs statt. Doch keine Chance – die Räumlichkeit war zu den favorisierten Zeiten von Schulze und Rudolf auf absehbare Zeit ausgebucht. Doch da auch der Verein GiB beziehungsweise das Haus Geronsee Räumlichkeit zur Verfügung stellt, habe man sich dort umgesehen und war begeistert, zumal die Verantwortlichen dort sehr entgegenkommend gewesen seien, betont Andrea Rudolf.

Aushänge wurden in einigen Granseer Geschäften angebracht, auch im Internet auf das Angebot aufmerksam gemacht. Der Teilnehmerinnenkreis bei der ersten Auflage im April war mit fünf Interessierten zwar überschaubar. An Zahlen wollen die Frauen den Erfolg des Treffs aber nicht festmachen. „Es herrschte eine positive tolle Energie und ein reger Ideenaustausch“, erinnert sich Schulze. „Die Leute sind interessiert, aber oft in alltägliche Verpflichtungen verstrickt.“ Der Termin, an dem man sich treffe, wurde daher bewusst in die Abendstunden gelegt. Am zweiten Dienstag im Monat, das nächste Mal am 8. Mai, zwischen 18 und 21 Uhr treffe man sich. „Aber wir sehen das locker, man kann auch von 19 bis 20.30 Uhr mitmachen, je nachdem wie es passt“, sagt Schulze weiter. Für die Raumnutzung ist eine kleine Spende gerne gesehen.

Jeder bringe seine Ausrüstung mit, die Technik sei egal. „Alle sind willkommen, die sagen ,ich bin kreativ und möchte das gerne in Gemeinschaft machen’“, so Rudolf weiter, die glaubt, dass es durchaus noch ein paar potenzielle Wiedereinsteiger gibt, die ihr Hobby etwas ruhen ließen. Und der Treff richte sich auch nicht nur an Frauen.

Kontakt zu den Initiatorinnen: Evelyn Schulze 0160 7873822, Andrea Rudolf 0151 46643497