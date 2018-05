Altersgrenze für Feuerwehrleute bleibt vorerst bei 65 Jahren stehen

Christian Schönberg

Lindow/Neuruppin (MOZ) Mit dem Anheben des Höchstalters für ehrenamtliche Feuerwehrleute wird es wohl allzu bald nichts werden. Landes-Inneminister Karl-Heinz Schröter(SPD) hat bei einem Besuch im Ruppiner Land den Feuerwehrleuten deutlich gemacht, dass er diese Frage in einem großen Paket einer neuen Brandschutz-Gesetzgebung packen will.

Der Ressortchef war in Lindow mit vielen Feuerwehrleuten aus dem gesamten Landkreis ins Gespräch gekommen. „Eigentlich ist das Altersmaximum eine Sache, bei der ich der Meinung bin, dass man sie auch kurzfristig umsetzen kann“, so Kreisbrandmeister Wolfgang Hohenwald am Donnerstag. Aber Schröter will den großen Wurf: den kompletten Umbau der bereits mehr als anderthalb Jahrzehnte alten Gesetzgebung zur Brandbekämpfung, wie Hohenwald erfuhr. „Aber dabei werden wir auch mitgenommen“, sagte der Kreisbrandmeister. Das Wort der Fachleute sei also auch in Potsdam gefragt.

Hohenwald sieht Potenzial, das Altersmaximum auf mindestens 67 Jahre anzuheben. Derzeit liegt es bei 65. Zwar sei die Brandbekämpfung körperlich und geistig oft anspruchsvoll. „Aber wer gesund ist, der sollte doch bis 67 dabei sein dürfen“, sagt Hohenwald. Schließlich werde heutzutage auch so lange gearbeitet.

Der Kreisbrandmeister begrüßt, dass das Land die gesamte Gesetzgebung aufrollen wolle. Denn vieles ist noch im Argen. So rücken Feuerwehrleute auch bei Türöffnungen oder bei Ölspuren auf Fahrbahnen aus. „Das ist eigentlich nicht unsere Aufgabe und nimmt uns viel zu sehr in Anspruch“, so der Kreisbrandmeister. In einem neuen Gesetz müsste genau geregelt werden, dass für solche Einsätze Gebühren über Dritte erhoben werden. „Jeder Einsatz kostet ja auch Geld“, so Hohenwald. Wenn geregelt wird, dass der Verursacher zahlt, würde die Verantwortung nicht allein „für Null Ouvert auf der Feuerwehr lasten“, wie der Ostprignitz-Ruppiner Kreisbrandmeister betont.

Ebenfalls auf der Wunschliste der Ostprignitz-Ruppiner Feuerwehren: eine bessere Personalausstattung. „Alle Führungskräfte in den Städten und Gemeinden müssten eigentlich hauptamtlich arbeiten dürfen“, so Hohenwald. Bislang halten Wittstock und Neuruppin fest angestellte Feuerwehrleute vor. Bei kleineren Kommunen sind nahezu alle Brandbekämpfer Ehrenamtler. Sollten sie ins Hauptamt überwechseln, wie es der Wunsch ist, kann laut Hohenwald auch das Land in die Pflicht der Finanzierung genommen werden: „Das ist ja ein großes Streitthema, wer das dann bezahlen soll. Aber Führungskräfte in Kommunen sind bei Brandschutzeinsätzen oft landesweit gefordert. Deshalb ist das Land da auch in der Pflicht.“

Die Forderung nach mehr Hauptamtlichen korrespondiert mit dem Wunsch, dass die Ehrenamtler mehr finanzielle Anerkennung erhalten. Das sei wichtig, damit es für junge Leute attraktiv bleibt, die Brandbekämpfer-Aufgabe in den Einheiten zu übernehmen, so Wolfgang Hohenwald. In Sachsen gibt es beispielsweise eine Feuerwehr-Rente. Das Land Brandenburg lehnt das ab. Sachsen selbst sei auch „nicht so glücklich mit dieser Zuwendung“, weiß Hohenwald. „Aber wer zehn, 20 oder 30 Jahre im Dienst ist, der hat schon mal eine Prämie verdient.“ Bislang gibt es eine solche aber nicht. Wie Schröter in Lindow versicherte, werde es wohl noch nicht im ersten Halbjahr 2019 Entscheidungen zur neuen Brandschutzgesetzgebung geben.