Frühlingsfest mit Vierbeinern

Thomas Pilz

Tornow (MOZ) Der Wonnemonat Mai lässt Naturliebhaber frohlocken und lockt vor allem Freunde des Tierschutzes wieder nach Tornow. Dort findet am Sonntag, 6. Mai, das traditionelle Frühlingsfest des Tierschutzvereins Oberhavel statt. Von 12 bis 16 Uhr wird das Fest veranstaltet – im Dienste der vielen in Not befindlichen Vierbeiner und der von den Tierschützern in Obhut genommenen Tiere.

Einmal mehr können sich die Besucher an einer Tombola mit zahlreichen reizvollen Gewinnen beteiligen. Der Erlös kommt dem Tierschutz zugute. Außerdem kann der Kaffee mit leckerem selbst gebackenem Kuchen genossen werden. Und es gibt außerdem vegetarische Köstlichkeiten, kündigen die Vereinsmitglieder an.

Achtung, es gibt diesmal in Zusammenhang mit der An- und Abfahrt ein gravierendes Problem! Marienthal kann nicht mit dem Auto durchfahren werden, weil die Kreisstraße zwischen südlichem Ortsausgang Marienthal und Abzweig nach Burgwall gesperrt ist. Sinnvoller wäre es also für Auto fahrende Besucher des Frühlingsfestes, die offizielle Umleitung auf der B 96 über Altlüdersdorf nach Dannenwalde und von dort auf der Kreisstraße nach Blumenow zu nutzen. Dort rechts abbiegen auf die Landesstraße 214 nach Tornow. Dies gilt auch für die Rückfahrt.

Wer es bis zum Tierheim geschafft hat, wird diesmal möglicherweise von der frisch gebackenen Vorsitzenden des Landestierschutzverbandes Brandenburg begrüßt.

Diese Aufgabe hat nämlich Ellen Schütze übernommen, langjährige Vorsitzende des Oberhavel-Tierschutzvereins. Vor wenigen Tagen wurde sie gewählt.