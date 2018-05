Ärzte sind an ihren Grenzen

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Wegen der angespannten Ärztesituation haben sich der Bürgermeister, Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung sowie die Verantwortlichen des Krankenhauses und des Medizinischen Versorgungszentrums zusammengesetzt, um eine Lösung zu finden.

Lange drumherum geredet wurde bei der Pressekonferenz im Rathaus am Freitag nicht. „Die hausärztliche und teilweise fachärztliche Versorgung in Eisenhüttenstadt ist prekär“, stellte Bürgermeister Frank Balzer (SPD) in seinem ersten Satz fest. Hintergrund ist die Praxisschließung von Dr. med. Sylke Karras zum 31. Mai. Eine geplante und sicher geglaubte Übergabe an einen anderen Arzt war Anfang des Jahres gescheitert – aus persönlichen Gründen des erhofften Nachfolgers.

Die Folge? 1200 Patienten waren und sind zum Teil noch immer auf der Suche nach einem neuen Hausarzt. „Das war eine sehr unerwartete Situation“, sagte Roland Kiesche, Bereichsleiter der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB). Dass der potenzielle Praxisnachfolger abgesprungen ist, damit habe niemand gerechnet. Etwa 50 Prozent der Patienten von Dr. Karras dürften einen neuen Arzt gefunden haben, schätzt Dr. med. Uta Böhme, selbst niedergelassene Allgemeinärztin in Eisenhüttenstadt, aber auch KVBB-Regionalbeirätin. Sie habe etwa 100 Patienten zusätzlich aufgenommen. Im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) sind etwa 400 Patienten von Frau Dr. Karras untergekommen. „Aber die Kollegen arbeiten am Limit“, betonte Dr. Uta Böhme und warb um Verständnis, dass eben nicht jede Anfrage in einer Hausarztpraxis positiv ausgeht. Kiesche bestätigte das, sprach von Kapazitätsgrenzen, an die die verbliebenen Ärzte stoßen. Gegenwärtig gibt es in Eisenhüttenstadt nach Angaben von Kiesche 24 Allgemeinärzte, die auch eine Umlandfunktion erfüllen.

Für die anderen 50 Prozent der Karras-Patienten präsentierten die KVBB und der Bürgermeister eine, wie sie betonten, kurzfristige Lösung: Zwei Hausarztpraxen im Umland seien bereit, bisher unversorgte Patienten zu übernehmen. Dabei handelt es sich um Andrea Riedel in der Klaus-Herrmann-Straße in Guben und Dr. Daniel Karaa in der Berliner Straße in Beeskow.

„Wir wollen für die nicht mobilen älteren Patienten dafür auch sehr kurzfristig einen Fahrdienst organisieren. Dazu sind wir in Gesprächen mit potenziellen Unterstützern, die von Vereinen über Unternehmen bis hin zu Krankenkassen reichen“, kündigte Balzer an. Er appellierte zudem an die Patienten, gegenseitig Rücksicht auf die Bedürfnisse zu nehmen und gleichzeitig die Arbeit in den Praxen zu würdigen und Wert zu schätzen. „Denn viele dort arbeiten schon über ihr normales Limit hinaus.“ Balzer erklärte, Ärzte seien in der Vergangenheit wiederholt beleidigt und sogar bedroht worden.

Angesichts der Tatsache, dass in diesem Jahr noch zwei weitere Allgemeinärzte in Eisenhüttenstadt gehen und viele andere über 60 Jahre alt sind, müsse man mittelfristig schauen, wie man Hausärzte in die Stahlstadt holt. Da waren sich KVBB und der Bürgermeister einig. Kiesche sieht auch die Stadt in der Verantwortung. Und Balzer sprach seinerseits von einer Imagekampagne, die für die Stadt gestartet werden soll. Diese Idee gefiel auch Uta Böhme, die meinte, dass es dabei nicht nur um die Suche nach Ärzten gehen dürfe. Die Allgemeinärztin betonte, dass schon seit Jahren Initiativen laufen würden, um junge Ärzte nachzuziehen. Hier und da sei man bereits erfolgreich gewesen. Zwei Hausärzte haben man in den vergangenen Jahren nach Eisenhüttenstadt geholt, so die KVBB.

Das MVZ, das ein Tochterunternehmen des Krankenhauses ist, ist ebenfalls sehr aktiv. Dort wurde vor Monaten eine Ausbildungsinitiative gestartet. „Wir sind Lehrpraxis der Berliner Charité“, erklärte Krankenhauschef Till Frohne. Im Sommer 2019 werden die ersten Medizinstudenten in Eisenhüttenstadt erwartet. Und wer weiß, vielleicht sind sie ja angetan von der Stadt.